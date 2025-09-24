Мазалица: Дуратовић долази из странке која сматра нелегалном Владу Српске

Извор:
Шеф Клуба посланика СНСДа у Народној скупштини Републике Српске Срђан Мазалица рекао је да је овај клуб предложио да потпредсједник парламента Мирсад Дуратовић буде разријешен дужности јер долази из странке која сматра нелегалном Владу Српске коју је изабрао парламент и на то примједбу није имао Клуб Бошњака у Вијећу народа Српске.
Мазалица је у образложењу приједлога за разрјешење на посебној сједници Народне скупштине рекао да је СДП БиХ на сједници Предсједништва 11. септембра осудио "неуставне и незаконите" активности које проводе институције Републике Српске, а усмјерене су, према њиховом мишљењу, на даље подривање уставног поретка БиХ и изазивање потпуне правне несигурности.
"У њиховом саопштењу власти Српске проглашавају одметнутим, а поздрављају одлуке Уставног суда и Суда БиХ. Владу Српске на челу са Савом Минићем сматрају нелегалном иако се до сада ниједан орган, нити институција БиХ према томе није одредила", подсјетио је Мазалица.
Он је указао и на то да је Влада Федерације БиХ (ФБиХ) на челу са предсједником СДП-а Нермином Никшићем изабрана на начин да је неименовани странац, бивши њемачки министар пољопривреде Кристијан Шмит, суспендовао Устав ентитета на 24 сата и тиме погазио Устав БиХ и Устав ФБиХ те вољу бошњачког народа која се преко већине у Клубу Бошњака у Дому народа огледа у избору потпредсједника ФБиХ Рефика Ленда.
"Управо из тог разлога сматрамо да из ове странке не би требало да буде потпредсједник Народне скупштине Реублике Српске из реда бошњачког народа, из странке која не прихвата и сматра нелегалном Владу Српске коју је изабрала ова Народна скупштина, а на чији избор није имао примједбу Клуб Бошњака у Вијећу народа Српске", објаснио је Мазалица.
