Пилот шверцовао кокаин вриједан 2,7 милиона евра, чека га дуга робија

Извор:
Б92
24.09.2025
20:24
Коментари:0
Пилот који је својим авионом покушао да прокримјучари кокаин вредан 2.7 милиона евра у Велику Британију осуђен је на девет година затвора.
Пилот Анастасиос Балијан (52) из Хартфордшира и његов саучесник, Ерол Вир из јужног Лондона, који је осуђен на седам година затвора, покушавали су да увезу 30 килограма кокаина у земљу прије него што су заустављени на аеродрому Норт Вилд у Есексу 20. марта.
Обојица су признали кривична дјела и осуђени су на Крунском суду у Челмсфорду након истраге Националне агенције за борбу против криминала.
Пол Орчард, руководилац операција агенције, рекао је: "Анастасиос Балијан је искористио своје стручно знање и очигледан легитимитет како би омогућио овај покушај увоза дроге класе А".
Фудбал
Арсенал намjештао утакмице – УЕФА им смањила казну
Њих двојицу су зауставили службеници Граничне полиције на аеродрому, поред аутопута М11, након што су летели из Белгије преко Калеа.
На задњим сједиштима је откривен скривени простор са 30 пакета дроге, сваки тежине по један килограм, чија је процијењена улична вриједност била око 2,7 милиона евра, пренеио је Би-би-си.
Балијан, из Милтон Корта у Чешанту, признао је покушај кријумчарења дроге у земљу у мају, док се Вир из Шифорд Пата у Луишаму изјаснио кривим у априлу.
Вотсап ћаскање између њих двојице садржало је везу до вијести са насловом "Банда користи мале авионе да убаци кокаин у Дорсет", саопштила је Ен-си-а.
Свијет
Мајка оптужена за смрт четворо дјеце
Агенција је додала да се Балијан у другој поруци нашалио да је банда вероватно гледала филм Тома Круза "Америцан Маде", који је заснован на лаком авиону који кријумчари кокаин у САД.
Орчард је додао: "Ове супстанце уништавају животе. организоване криминалне групе које их тргују не маре за то, њима је само стало до новца".
Најновије
Најчитаније
20
24
20
24
20
21
20
17
20
15
Тренутно на програму