Logo

Пилот шверцовао кокаин вриједан 2,7 милиона евра, чека га дуга робија

Извор:

Б92

24.09.2025

20:24

Коментари:

0
Пилот шверцовао кокаин вриједан 2,7 милиона евра, чека га дуга робија
Фото: Pixabay

Пилот који је својим авионом покушао да прокримјучари кокаин вредан 2.7 милиона евра у Велику Британију осуђен је на девет година затвора.

Пилот Анастасиос Балијан (52) из ​​Хартфордшира и његов саучесник, Ерол Вир из јужног Лондона, који је осуђен на седам година затвора, покушавали су да увезу 30 килограма кокаина у земљу прије него што су заустављени на аеродрому Норт Вилд у Есексу 20. марта.

Обојица су признали кривична дјела и осуђени су на Крунском суду у Челмсфорду након истраге Националне агенције за борбу против криминала.

Пол Орчард, руководилац операција агенције, рекао је: "Анастасиос Балијан је искористио своје стручно знање и очигледан легитимитет како би омогућио овај покушај увоза дроге класе А".

UEFA

Фудбал

Арсенал намjештао утакмице – УЕФА им смањила казну

Њих двојицу су зауставили службеници Граничне полиције на аеродрому, поред аутопута М11, након што су летели из Белгије преко Калеа.

На задњим сједиштима је откривен скривени простор са 30 пакета дроге, сваки тежине по један килограм, чија је процијењена улична вриједност била око 2,7 милиона евра, пренеио је Би-би-си.

Балијан, из Милтон Корта у Чешанту, признао је покушај кријумчарења дроге у земљу у мају, док се Вир из Шифорд Пата у Луишаму изјаснио кривим у априлу.

Вотсап ћаскање између њих двојице садржало је везу до вијести са насловом "Банда користи мале авионе да убаци кокаин у Дорсет", саопштила је Ен-си-а.

policija rotacija

Свијет

Мајка оптужена за смрт четворо дјеце

Агенција је додала да се Балијан у другој поруци нашалио да је банда вероватно гледала филм Тома Круза "Америцан Маде", који је заснован на лаком авиону који кријумчари кокаин у САД.

Орчард је додао: "Ове супстанце уништавају животе. организоване криминалне групе које их тргују не маре за то, њима је само стало до новца".

(Б92)

Подијели:

Тагови:

кокаин

šverc

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Арсенал намjештао утакмице – УЕФА им смањила казну

Фудбал

Арсенал намjештао утакмице – УЕФА им смањила казну

15 мин

0
Огласио се МУП поводом двоструког убиства на Цетињу

Хроника

Огласио се МУП поводом двоструког убиства на Цетињу

19 мин

0
Милановић: Народи у БиХ имају право на легитимно изабране представнике

Регион

Милановић: Народи у БиХ имају право на легитимно изабране представнике

21 мин

0
Као јутарња кафа утиче на крвни притисак?

Здравље

Као јутарња кафа утиче на крвни притисак?

23 мин

0

Више из рубрике

Мајка оптужена за смрт четворо дјеце

Свијет

Мајка оптужена за смрт четворо дјеце

46 мин

0
Lisice zatvor pritvor

Свијет

Сезонски радници са Косова осуђени у Италији због силовања туристкиње

1 ч

0
Глумац сам себе бранио у суду уз помоћ ЧетГПТ-а: Мора да плати 3,5 милиона евра

Свијет

Глумац сам себе бранио у суду уз помоћ ЧетГПТ-а: Мора да плати 3,5 милиона евра

2 ч

0
Јак земљотрес на Сицилији

Свијет

Јак земљотрес на Сицилији

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

24

Пилот шверцовао кокаин вриједан 2,7 милиона евра, чека га дуга робија

20

24

Обилне падавине захватиле овај дио БиХ: Вода се излила из шахтова, улице под водом

20

21

Арсенал намjештао утакмице – УЕФА им смањила казну

20

17

Огласио се МУП поводом двоструког убиства на Цетињу

20

15

Милановић: Народи у БиХ имају право на легитимно изабране представнике

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner