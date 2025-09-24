Logo

Као јутарња кафа утиче на крвни притисак?

Извор:

Телеграф

24.09.2025

20:13

Коментари:

0
Као јутарња кафа утиче на крвни притисак?
Фото: Pixabay

Можда сте примјетили да вам је крвни притисак ујутру виши него у другим дијеловима дана. То није случајност. Наш организам има свој унутрашњи сат, па се притисак током спавања смирује, а чим отворимо очи, нагло скаче.

Код неких људи тај скок је толико изражен да може бити ризичан и назива се јутарња хипертензија. Управо тада, у раним јутарњим сатима, најчешће се дешавају срчани и мождани удар.

nis gazprom

Србија

Вучић послије говора у УН: Можда одложе санкције НИС-у још једном

Зашто долази до јутарњег пораста притиска?

Разлози су различити и обухватају и медицинске и животне факторе. Некада је проблем у самој терапији – доза лијека може бити преслаба, или је лијек кратког дејства па "попушта" прије него што особа узме сљедећу дозу. Дешава се и да организму не одговара прописани лијек , па је потребна промјена терапије. То су ситуације које захтијевају разговор са љекаром и никако се не смију рјешавати на своју руку.

На појаву јутарње хипертензије утичу и здравствени проблеми попут нелијечене хипертензије, повишеног холестерола, болести срца, апнеје у сну, дијабетеса или болести бубрега. Ендокрини поремећаји, попут дисбаланса хормона штитасте жлијезде или Цусхинговог синдрома, такође могу бити окидач. Ни животне навике нису занемарљиве – цигарете, алкохол, много соли и масноћа у исхрани и премало кретања подижу притисак и отежавају његово јутарње "буђење".

Саво Минић

Република Српска

Минић за АТВ: "Ово није моменат гдје треба да имамо политичко препуцавање"

Како изгледа типичан ритам крвног притиска?

Нормално је да притисак падне током ноћи, а затим порасте након буђења. Код особа са јутарњом хипертензијом тај пораст је нагао и превише изражен. Иако висок притисак често не даје јасне симптоме, неки људи примијете вртоглавицу, црвенило лица или тачкице пред очима. Ипак, једини поуздан начин да знате шта се дешава јесте редовно мјерење притиска.

Како се открива и ко је у ризику?

Љекар најчешће савјетује мјерење код куће одмах након буђења и у поподневним сатима, како би се добила просјечна вриједност. Када постоји сумња, користи се и 24-часовни мониторинг притиска, уз додатне анализе и преглед срца. Највећи ризик имају старије особе, посебно изнад 65 година, они који имају вишак килограма, пуше, конзумирају алкохол, пате од стреса или лошег сна. Ако постоји породична историја хипертензије, ризик је још већи.

goran selak

Република Српска

Селак: Министарство правде ће прилагодити законе према одлуци Уставног суда Српске

Јутарња хипертензија и кафа?

Ако особа која има јутарњу хипертензију одмах након буђења попије кафу, ризик се додатно повећава. Разлог је што кофеин дјелује као стимуланс – убрзава рад срца, подиже ниво адреналина и може привремено да повиси крвни притисак за неколико степени. Код некога ко већ има висок јутарњи притисак, ова комбинација може да доведе до наглог пораста вриједности, што додатно оптерећује крвне судове и срце. У таквим околностима, повећава се вјероватноћа за срчани удар, мождани удар или озбиљне аритмије, поготово ако постоје и други фактори ризика попут стреса, пушења или нерегулисане терапије.

Како се лијечи и контролише јутарња хипертензија?

Основа је правилна терапија, прилагођена уз консултацију са љекаром. Некада је довољно промијенити вријеме узимања лијека, а понекад је потребна комбинација различитих антихипертензива. Подједнако је важан начин живота: смањење уноса соли и масне хране, престанак пушења, ограничавање алкохола, редовно кретање и технике за смањење стреса, попут јоге или медитације.

Vukan Rankic

Република Српска

Цицвара и главуша посвађале Вукановића и Ранкића: "Каква пита, шта причаш.."

Може ли се спријечити опасни јутарњи скок притиска?

Добра вијест је да може. Здрав стил живота, досљедно узимање терапије и контрола придружених болести значајно смањују ризик. Редовно мјерење притиска је кључ, јер даје прави увид у то шта се дешава у јутарњим сатима. Управо та контрола може бити разлика између дана када је притисак стабилан и озбиљних компликација као што су инфаркт и шлог

Јутарња хипертензија је стање које многи људи и не препознају, а може бити веома опасно. Зато је важно слушати сигнале тијела, редовно мјерити притисак и бринути о здравим навикама. Ако јутро почиње са високим вриједностима, то је знак да се обавезно треба посавјетовати са љекаром. На вријеме препознат и лијечен проблем може спасити срце, мозак и живот

Подијели:

Таг:

Кафа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Мајка оптужена за смрт четворо дјеце

Свијет

Мајка оптужена за смрт четворо дјеце

43 мин

0
Тешка несрећа у БиХ: Саобраћај потпуно обустављен, трудница теже повријеђена

Хроника

Тешка несрећа у БиХ: Саобраћај потпуно обустављен, трудница теже повријеђена

44 мин

0
Квалитет меса у фокусу: Изазови у међународној трговини

БиХ

Квалитет меса у фокусу: Изазови у међународној трговини

45 мин

0
Не блиједи сјећање на Бојана Милошевића

Фудбал

Не блиједи сјећање на Бојана Милошевића

52 мин

0

Више из рубрике

Сушење одјеће

Здравље

Одјећу никада не треба сушити у овој просторији: Може опасно нарушити здравље

3 ч

0
Хантингтонова болест први пут успјешно излијечена

Здравље

Хантингтонова болест први пут успјешно излијечена

4 ч

0
Стручњаци упозоравају: Ковид је био само најава катастрофе која слиједи

Здравље

Стручњаци упозоравају: Ковид је био само најава катастрофе која слиједи

5 ч

0
Да ли је безалкохолно пиво штетније од алкохолног

Здравље

Да ли је безалкохолно пиво штетније од алкохолног

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

24

Пилот шверцовао кокаин вриједан 2,7 милиона евра, чека га дуга робија

20

24

Обилне падавине захватиле овај дио БиХ: Вода се излила из шахтова, улице под водом

20

21

Арсенал намjештао утакмице – УЕФА им смањила казну

20

17

Огласио се МУП поводом двоструког убиства на Цетињу

20

15

Милановић: Народи у БиХ имају право на легитимно изабране представнике

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner