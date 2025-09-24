Као јутарња кафа утиче на крвни притисак?

Извор:
Телеграф
24.09.2025
20:13
Можда сте примјетили да вам је крвни притисак ујутру виши него у другим дијеловима дана. То није случајност. Наш организам има свој унутрашњи сат, па се притисак током спавања смирује, а чим отворимо очи, нагло скаче.
Код неких људи тај скок је толико изражен да може бити ризичан и назива се јутарња хипертензија. Управо тада, у раним јутарњим сатима, најчешће се дешавају срчани и мождани удар.
Разлози су различити и обухватају и медицинске и животне факторе. Некада је проблем у самој терапији – доза лијека може бити преслаба, или је лијек кратког дејства па "попушта" прије него што особа узме сљедећу дозу. Дешава се и да организму не одговара прописани лијек , па је потребна промјена терапије. То су ситуације које захтијевају разговор са љекаром и никако се не смију рјешавати на своју руку.
На појаву јутарње хипертензије утичу и здравствени проблеми попут нелијечене хипертензије, повишеног холестерола, болести срца, апнеје у сну, дијабетеса или болести бубрега. Ендокрини поремећаји, попут дисбаланса хормона штитасте жлијезде или Цусхинговог синдрома, такође могу бити окидач. Ни животне навике нису занемарљиве – цигарете, алкохол, много соли и масноћа у исхрани и премало кретања подижу притисак и отежавају његово јутарње "буђење".
Нормално је да притисак падне током ноћи, а затим порасте након буђења. Код особа са јутарњом хипертензијом тај пораст је нагао и превише изражен. Иако висок притисак често не даје јасне симптоме, неки људи примијете вртоглавицу, црвенило лица или тачкице пред очима. Ипак, једини поуздан начин да знате шта се дешава јесте редовно мјерење притиска.
Љекар најчешће савјетује мјерење код куће одмах након буђења и у поподневним сатима, како би се добила просјечна вриједност. Када постоји сумња, користи се и 24-часовни мониторинг притиска, уз додатне анализе и преглед срца. Највећи ризик имају старије особе, посебно изнад 65 година, они који имају вишак килограма, пуше, конзумирају алкохол, пате од стреса или лошег сна. Ако постоји породична историја хипертензије, ризик је још већи.
Ако особа која има јутарњу хипертензију одмах након буђења попије кафу, ризик се додатно повећава. Разлог је што кофеин дјелује као стимуланс – убрзава рад срца, подиже ниво адреналина и може привремено да повиси крвни притисак за неколико степени. Код некога ко већ има висок јутарњи притисак, ова комбинација може да доведе до наглог пораста вриједности, што додатно оптерећује крвне судове и срце. У таквим околностима, повећава се вјероватноћа за срчани удар, мождани удар или озбиљне аритмије, поготово ако постоје и други фактори ризика попут стреса, пушења или нерегулисане терапије.
Основа је правилна терапија, прилагођена уз консултацију са љекаром. Некада је довољно промијенити вријеме узимања лијека, а понекад је потребна комбинација различитих антихипертензива. Подједнако је важан начин живота: смањење уноса соли и масне хране, престанак пушења, ограничавање алкохола, редовно кретање и технике за смањење стреса, попут јоге или медитације.
Добра вијест је да може. Здрав стил живота, досљедно узимање терапије и контрола придружених болести значајно смањују ризик. Редовно мјерење притиска је кључ, јер даје прави увид у то шта се дешава у јутарњим сатима. Управо та контрола може бити разлика између дана када је притисак стабилан и озбиљних компликација као што су инфаркт и шлог
Јутарња хипертензија је стање које многи људи и не препознају, а може бити веома опасно. Зато је важно слушати сигнале тијела, редовно мјерити притисак и бринути о здравим навикама. Ако јутро почиње са високим вриједностима, то је знак да се обавезно треба посавјетовати са љекаром. На вријеме препознат и лијечен проблем може спасити срце, мозак и живот
