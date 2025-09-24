Logo

Вучић послије говора у УН: Можда одложе санкције НИС-у још једном

Фото: Танјуг/АП

Предсједник Србије Александар Вучић изјавио је данас у Њујорку да је са државним секретаром САД Марко Рубиом имао добар, али не лак разговор око америчких санкција НИС-у и да би оне можда могле да буду одложене још само једном на мјесец дана, али да није оптимиста, као и да је и званично позвао предсједника САД Доналда Трампа да посјети Србију.

- Оно што је у разговору са секретаром Рубиом било важно, рекао бих да је тон био пријатељски, разговор је био искрен, отворен, изузетно садржајан. Позвао сам предсједника Трампа званично преко Стејт департмента да посјети Србију. Говорили смо о свим важним темама. Није био лак разговор око санкција НИС-у и молио сам за продужење још мјесец или два, али желим само да вам кажем да то неће бити једноставно - рекао је Вучић новинарима послије говора на Генералној скупштини УН.

Саво Минић

Република Српска

Минић за АТВ: "Ово није моменат гдје треба да имамо политичко препуцавање"

Како је рекао, и ако случајно донесу одлуку о продужењу од мјесец дана, то ће бити зато што је јуче секретар Рубио пажљиво слушао наше молбе.

- Али се види њихова одлучност да овога пута не одустају од спровођења санкција. Тако да још не знамо која ће њихова коначна одлука бити, али ако случајно добијемо тих мјесец дана, а не вјерујем да ћемо добити, ако их и случајно добијемо, добићемо их због овог разговора и добићемо их само мјесец дана. А онда нам предстоје други проблеми - рекао је Вучић.

