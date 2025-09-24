Logo

Вучић: На КиМ дјеца одрастају у атмосфери страха и неизвјесности

24.09.2025

19:04

Александар Вучић
Фото: Танјуг/АП

Предсједник Србије Александар Вучић је рекао да му је велика част да се обрати на 80. сједници Генералне скупштине УН-а у име Србије.

- Волимо мир и поносни смо на своју историју - навео је Вучић.

Позвао се на пет основних принципа Србије.

Славица Кнежевић

Сцена

Глумица Славица Кнежевић имала инфаркт

Број 1: УН нису реликвија из прошлости, већ компас за будућност. Казао је да мале земље често морају да задрже дах и да чекају шта ће велике земље да ураде, а то не би требало да буде случај.

- Вријеме је да покажемо да можемо да будемо иницијатори и гарант сарадње. Наше ангажовање са нашим партнерима не поставља пуку сагласност - навео је Вучић.

Казао је да је реципроцитет важан, као и територијални интегритет и суверенитет.

- Повеља УН остаје једини оквир који нас може држати - навео је.

Понудио је да Београд буде место дијалога у свим сукобима широм свијета, те гарантовао безбједност потенцијалним учесницима.

- Србија вјерује у прагматичну сарадњу, проналажење заједничких именитеља - изјавио је Вучић.

Цвијановић-Холцап-24092025

БиХ

Цвијановић-Холцап: Успјешна сарадња ОЕБС-а са свим нивоима власти у БиХ

Посебно забрињава, каже Вучић, чињеница да имамо најдубље и најтеже подјеле унутар сваког друштва, са најчешће изразито насилним инцидентима.

- Свијет је подијељен мање дубинским, много више емоционалним разликама - казао је он.

Истиче да у сваком селу широм свијета, а посебно код припадника наводне грађанске елите, када неко умре природном смрћу, а посебно буде убијен, увијек је постојала емпатија.

- Данас присуствујемо чуду невиђеном - казао је он и навео примјер Чарлија Кирка и оних који се радују његовом убиству.

Истиче да је Кирк мучки стрељан и да је стрељан и послије смрти од стране истих оних који су спремали политички терен за његово убиство.

- Овакав однос највише разара свјетску заједницу - рекао је он.

Истакао је да су Србији пријатељи и Палестина и Израел, али да насилни демонстранти у Италији нису имали на мисли Газу.

Старац-пензионер-пензионери

Занимљивости

Пензионери никад богатији! Ово раде сваки дан и уз то зарађивати милионе

Подсјетио је на бруталну НАТО агресију на СРЈ.

- То је отворило Пандорину кутију - казао је он и указао на то да је од тада кренуло рушење МЈП и принципа територијалног интегритета.

Истакао је да ће Србија бити постојан саговорник пристипа јер су једини пут ка миру и стабилности.

- КиМ су нераскидиви дио Србије. За нас Србе то није само територија, већ кољевка наше духовности и вјековног постојања - навео је он.

Указао је и на свакодневно ускраћивање основних људских права Срба на Косову и Метохији.

Nina Bližnjaković

Друштво

Са 15 година чула најстрашније ријечи - леукемија: Нина је наш херој!

- Дјеца одрастају у атмосфери страха и неизвијесности - изјавио је Вучић.

Каже да је Србима на КиМ потребна заштита, а не само ријечи сажаљења, али и да "дијалог под окриљем ЕУ нема алтернативу".

Александар Вучић

