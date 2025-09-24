Logo

Цвијановић у разговору са Фарелом указала на неопходност избалансираног приступа

24.09.2025

18:35

Коментари:

0
Цвијановић Фарел састанак
Фото: Срна

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић данас је у разговору са амбасадором Ирске у БиХ Адријаном Фарелом указала на неопходност избалансираног приступа спољних актера према свим народима и нивоима власти у БиХ, као и пуног уважавања њихове дејтонске и уставне позиције.

Током састанка констатовано је да постоји значајан простор за побољшање конкретне сарадње у многим областима, саопштено је из Предсједништва БиХ.

Подијели:

Таг:

Жељка Цвијановић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Одређеној притвор мајци осумњиченој за смрт бебе

Хроника

Одређеној притвор мајци осумњиченој за смрт бебе

2 ч

0
Вулић: Ћудићева да се побрине за непостојећи резултат "тројке"

Република Српска

Вулић: Ћудићева да се побрине за непостојећи резултат "тројке"

2 ч

0
ФБиХ и Брчко дистрикт добијају Амбер Алерт

БиХ

ФБиХ и Брчко дистрикт добијају Амбер Алерт

2 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

Ухапшен бивши посланик, супруга га пријавила за насиље

2 ч

0

Више из рубрике

ФБиХ и Брчко дистрикт добијају Амбер Алерт

БиХ

ФБиХ и Брчко дистрикт добијају Амбер Алерт

2 ч

0
Đorđe Radanović

БиХ

Радановић: Мржња према Србима преноси се генерацијски

3 ч

0
Чавара: У буџету неприхватљив преноса надлежности у области културе

БиХ

Чавара: У буџету неприхватљив преноса надлежности у области културе

3 ч

0
Ништа од буџета - закључена хитна сједница ПД ПС БиХ

БиХ

Ништа од буџета - закључена хитна сједница ПД ПС БиХ

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

24

Пилот шверцовао кокаин вриједан 2,7 милиона евра, чека га дуга робија

20

24

Обилне падавине захватиле овај дио БиХ: Вода се излила из шахтова, улице под водом

20

21

Арсенал намjештао утакмице – УЕФА им смањила казну

20

17

Огласио се МУП поводом двоструког убиства на Цетињу

20

15

Милановић: Народи у БиХ имају право на легитимно изабране представнике

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner