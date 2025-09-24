Цвијановић у разговору са Фарелом указала на неопходност избалансираног приступа

24.09.2025
18:35
Коментари:0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић данас је у разговору са амбасадором Ирске у БиХ Адријаном Фарелом указала на неопходност избалансираног приступа спољних актера према свим народима и нивоима власти у БиХ, као и пуног уважавања њихове дејтонске и уставне позиције.
Током састанка констатовано је да постоји значајан простор за побољшање конкретне сарадње у многим областима, саопштено је из Предсједништва БиХ.
