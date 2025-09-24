Радановић: Мржња према Србима преноси се генерацијски

Извор:
СРНА
24.09.2025
17:13
Случај у Бихаћу, гдје је исламиста Адил Ћенановић узнемиравао српску породицу, показује мржњу која траје од деведесетих година и генерацијски се преноси у појединим срединама, рекао је предсједник Одбора за заштиту права Срба у ФБиХ Ђорђе Радановић.
"Они сматрају да је све што је православно и српско проблем", истакао је Радановић.
Радановић је оцијенио да институције у ФБиХ не реагују на нападе на Србе, подсјетивши да је Одбор више пута слао пријаве, али да МУП, тужилаштво и судови нису предузели ништа.
Он је упитао какве везе има пјесма "Весели се српски роде" због које је узнемиравана српска породица.
"Она није против било кога, али видите да појединци на то реагују са мржњом", рекао је Радановић и додао је то још један доказ континуиране мржње према Србима у ФБиХ.
Он је нагласио да у Бихаћу данас нема ни 10 српских кућа, али да ће и те породице напустити град ако буду изложене притисцима људи као што је Ћенановић.
Исламиста Адил Ћенановић узнемиравао је српску породицу у Бихаћу због пуштања пјесме "Весели се српски роде", узвикујући испред њихове куће "Текбир - Алаху екбер". Све је објавио на друштвеним мрежама, упутивши пријетње.
"Текбир! Алаху екбер! Па нек се нађе тај који ће је одврнути", рекао је Ђенановић, који је на глави носио повез са арапским натписом.
У Федерацији БиХ су учестали напади на српске повратнике, њихову имовину и светиње.
