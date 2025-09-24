Logo

Радановић: Мржња према Србима преноси се генерацијски

Извор:

СРНА

24.09.2025

17:13

Коментари:

0
Đorđe Radanović
Фото: АТВ

Случај у Бихаћу, гдје је исламиста Адил Ћенановић узнемиравао српску породицу, показује мржњу која траје од деведесетих година и генерацијски се преноси у појединим срединама, рекао је предсједник Одбора за заштиту права Срба у ФБиХ Ђорђе Радановић.

"Они сматрају да је све што је православно и српско проблем", истакао је Радановић.

Радановић је оцијенио да институције у ФБиХ не реагују на нападе на Србе, подсјетивши да је Одбор више пута слао пријаве, али да МУП, тужилаштво и судови нису предузели ништа.

Он је упитао какве везе има пјесма "Весели се српски роде" због које је узнемиравана српска породица.

"Она није против било кога, али видите да појединци на то реагују са мржњом", рекао је Радановић и додао је то још један доказ континуиране мржње према Србима у ФБиХ.

IZGUBLJENI DRIM TIM - 240925

Тенис

Ђоковићева фондација у Пилићеву част: "Ники, знамо да гледаш"

Он је нагласио да у Бихаћу данас нема ни 10 српских кућа, али да ће и те породице напустити град ако буду изложене притисцима људи као што је Ћенановић.

Исламиста Адил Ћенановић узнемиравао је српску породицу у Бихаћу због пуштања пјесме "Весели се српски роде", узвикујући испред њихове куће "Текбир - Алаху екбер". Све је објавио на друштвеним мрежама, упутивши пријетње.

"Текбир! Алаху екбер! Па нек се нађе тај који ће је одврнути", рекао је Ђенановић, који је на глави носио повез са арапским натписом.

horoskop

Занимљивости

Ово су најнегативнији хороскопски знакови

У Федерацији БиХ су учестали напади на српске повратнике, њихову имовину и светиње.

Подијели:

Тагови:

Ђорђе Радановић

Адил Ћенановић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ђоковићева фондација у Пилићеву част: "Ники, знамо да гледаш"

Тенис

Ђоковићева фондација у Пилићеву част: "Ники, знамо да гледаш"

57 мин

0
Тешка несрећа у БиХ: Аутомобил слетио са пута, повријеђено 7 особа

Хроника

Тешка несрећа у БиХ: Аутомобил слетио са пута, повријеђено 7 особа

58 мин

0
Аутомобил улетио у шине на Главној станици у Загребу

Регион

Аутомобил улетио у шине на Главној станици у Загребу

1 ч

0
"Било је мрачно и свуда су била тијела": Глумица искрено о Чарлију Шину

Сцена

"Било је мрачно и свуда су била тијела": Глумица искрено о Чарлију Шину

1 ч

0

Више из рубрике

Чавара: У буџету неприхватљив преноса надлежности у области културе

БиХ

Чавара: У буџету неприхватљив преноса надлежности у области културе

1 ч

0
Ништа од буџета - закључена хитна сједница ПД ПС БиХ

БиХ

Ништа од буџета - закључена хитна сједница ПД ПС БиХ

4 ч

0
Цвијановић са Гинкелом: Пуна подршку мировној политици предсједника САД

БиХ

Цвијановић са Гинкелом: Пуна подршку мировној политици предсједника САД

4 ч

0
Шпирић: Предложени буџет са намјером да се Српска неосновано оптужи као кочничар европског пута

БиХ

Шпирић: Предложени буџет са намјером да се Српска неосновано оптужи као кочничар европског пута

5 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

03

Дани Српске у Србији сутра у четири града

18

02

Каменац, мрље и непријатни мириси ће нестати: Уз помоћ овога судопера ће бити као нова

17

57

Мајка га оставила као бебу уз само једну поруку: Годинама касније дочекало га је дирљиво изненађење

17

54

Теодора Џехверовић није могла да сакрије сузе, похвлавила се новим станом

17

49

Трик који топи масноћу за пар минута: Без рибања и губљења живаца

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner