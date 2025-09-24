Logo

Цвијановић са Гинкелом: Пуна подршку мировној политици предсједника САД

24.09.2025

13:47

Цвијановић са Гинкелом: Пуна подршку мировној политици предсједника САД
Фото: Уступљена фотографија

Српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић састала се данас у Сарајеву са новоименованим отправником послова Амбасаде Сједињених Америчких Држава у БиХ Џоном Гинкелом.

На састанку је разговарано о актуелној политичкој ситуацији у Републици Српској и БиХ, те унапређењу билатералних односа и јачању економских веза са САД-ом.

Кореа

Република Српска

Додик са Кореом: Српска има право на равноправан дијалог, а не на колонијалне диктате

Током састанка, Цвијановић је изразила пуну подршку мировној политици предсједника САД Доналда Трампа и његове администрације, усмјереној ка окончању конфликата, ратних разарања и страдања становништва широм свијета.

Овом приликом, српски члан Предсједништва пожељела је саговорнику добродошлицу и успјешну дипломатску мисију у БиХ.

Жељка Цвијановић

SAD

sastanak

