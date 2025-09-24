Цвијановић са Гинкелом: Пуна подршку мировној политици предсједника САД

24.09.2025
13:47
Српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић састала се данас у Сарајеву са новоименованим отправником послова Амбасаде Сједињених Америчких Држава у БиХ Џоном Гинкелом.
На састанку је разговарано о актуелној политичкој ситуацији у Републици Српској и БиХ, те унапређењу билатералних односа и јачању економских веза са САД-ом.
Током састанка, Цвијановић је изразила пуну подршку мировној политици предсједника САД Доналда Трампа и његове администрације, усмјереној ка окончању конфликата, ратних разарања и страдања становништва широм свијета.
Овом приликом, српски члан Предсједништва пожељела је саговорнику добродошлицу и успјешну дипломатску мисију у БиХ.
