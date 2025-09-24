Logo

Петронијевић: Потребна нова свјежа крв и нова политика

СРНА

24.09.2025

10:48

Петронијевић: Потребна нова свјежа крв и нова политика

Предсједник Центра за обнову међународног права Горан Петронијевић изразио је наду да ће доласком америчког отправника послова у Сарајево бити заустављена страховита уставноправна криза, која је у великој мјери изазвана настојањима да се БиХ централизује и угрози постојање Републике Српске.

"Очекујем да ће он реаговати на све те ствари које се у БиХ догађају и вратити на неки начин монопол утицаја, које су САД имале у претходном периоду у односу на догађања у БиХ, од сада отуђених центара, као што су Брисел и Лондон", рекао је Петронијевић.

Он је указао да је из Амбасаде САД у Сарајеву отишао Мајкл Марфи, а да је његова администрација остала тамо да ради по инерцији како су претходно радили.

"Тако да је потребна нова свјежа крв и нова политика", рекао је Петронијевић.

Он је навео да ова криза, која је у великој мјери изазвана напорима за даљу централизацију власти у БиХ, може имати далекосежне посљедице, пријетећи да угрози постојање Републике Српске и њен статус унутар БиХ.

Авион

Свијет

Дјечак преживио лет од 1.150 километара међу точковима авиона

Петронијевић је додао да се Република Српска, која тражи враћање на изворни Дејтонски споразум и очување својих овлашћења који су гарантовале више земаља, нашла под све већим притисцима.

Са друге стране, каже Петронијевић, политичко Сарајево непрекидно покушава да издејствује централизацију и фактички неутрализацију и српског и хрватског националног ентитета, односно Републике Српске као ентитета, а Хрвата као значајног националног ентитета у ФБиХ.

"Готово сам сигуран да они неће успети у томе да доведу српски национ и Републику Српску у позицију у којој су већ Хрвати у ФБиХ, и то врло лошој, јер немају свог аутентичног представника у Председништву БиХ", рекао је Петронијевић за ТВ "Прва".

Довођењем Срба у ту позицију, уз одузимање имовине Републике Српске, каже Петронијевић, желе да дођу до централизације БиХ.

Горан Петронијевић

Коментари (0)
