Одгођена сједница Савјета министара

Сједница Савјета министара која је требало да буде одржана данас, одгођена је за 1. октобар, са почетком у 12.00 часова.
На тој сједници требао би се наћи и нацрт споразума о гранту између БиХ и Европске инвестиционе банке за пројекат водовода и канализације у Републици Српској.
Нацртом је планирано улагање у Добоју, Градишци, Лакташима, Приједору, Прњавору, Теслићу, Требињу, Вукосављу, Рогатици, Невесињу, Источној Илиџи, Новог Граду, Милићима, Челинцу и Зворнику.
