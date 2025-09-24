Logo

Одгођена сједница Савјета министара

РТРС

24.09.2025

09:23

Одгођена сједница Савјета министара

Сједница Савјета министара која је требало да буде одржана данас, одгођена је за 1. октобар, са почетком у 12.00 часова.

На тој сједници требао би се наћи и нацрт споразума о гранту између БиХ и Европске инвестиционе банке за пројекат водовода и канализације у Републици Српској.

Нацртом је планирано улагање у Добоју, Градишци, Лакташима, Приједору, Прњавору, Теслићу, Требињу, Вукосављу, Рогатици, Невесињу, Источној Илиџи, Новог Граду, Милићима, Челинцу и Зворнику.

Савјет министара БиХ

