Цвијановићева са Гинкелом и Кореом

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић примиће данас у наступну посјету отправника послова у Амбасади САД у БиХ Џона Гинкела, саопштено је из Кабинета српског члана Предсједништва.
Састанак ће бити одржан у 11.00 часова у Кабинету српског члана Предсједништва БиХ у Сарајеву.
Цвијановићева ће се у 12.30 часова састати са европским парламентарцем Антониом Тангером Кореом у Административном центру Владе Републике Српске у Источном Сарајеву.
