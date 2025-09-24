Logo

Цвијановићева са Гинкелом и Кореом

24.09.2025

Фото: СРНА

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић примиће данас у наступну посјету отправника послова у Амбасади САД у БиХ Џона Гинкела, саопштено је из Кабинета српског члана Предсједништва.

Састанак ће бити одржан у 11.00 часова у Кабинету српског члана Предсједништва БиХ у Сарајеву.

blagojevic 45

БиХ

Благојевић: Рубио треба да осуди прогон српске хришћанске заједнице у БиХ

Цвијановићева ће се у 12.30 часова састати са европским парламентарцем Антониом Тангером Кореом у Административном центру Владе Републике Српске у Источном Сарајеву.

