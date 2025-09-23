Logo

Кошарац: ''Тројка'' шири антируску хистерију и угрожава привредни развој ФБиХ

23.09.2025

16:19

Коментари:

0
Кошарац: ''Тројка'' шири антируску хистерију и угрожава привредни развој ФБиХ
Фото: Уступљена фотографија

"Тројка" неосновано шири антируску хистерију, угрожавајући привредни и економски развој Федерације БиХ /ФБиХ/, рекао је министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац.

Кошарац је упитао има ли "тројка" храбрости да пита привреднике из ФБиХ шта мисле о њеним антируским политикама?

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Дошло до коалиције муслимана и опозиције у Српској

- Има ли `тројка` храбрости да погледа истини у очи и суочи се чињеницом да компаније из ФБиХ извозе на руско тржиште и да су заинтересоване да унапређују сарадњу и шире пословање на великом и потентном тржишту Руске Федерације - пита Кошарац.

Он им је поручио да о томе причају са представницима компанија "Босналијек" и "Аргета", Мљекаре Ливно, групације "Акова", те да чују шта пословна заједница ФБиХ каже о сарадњи са Руском Федерацијом.

Према његовим ријечима, Српска је увијек имала коректан приступ према привредницима и грађанима ФБиХ.

- Управо захваљујући односу предсједника Републике Српске Милорада Додика и Русије Владимира Путина, Сарајево се и даље грије на руски гас и то по најповољнијим цијенама, неупоредиво нижим од европских - подсјетио је Кошарац на Инстаграму.

школа-учионица

Свијет

Дјевојчица више пута избодена у главу оловком: Била је крвава

Он је упитао зашто то "тројка" не жели да призна, те да ли њихова антируска хистерија значи да желе да се грију на гас по европским цијенама.

Оцијенио је да политика "тројке" неминовно води ФБиХ у изолацију, да сами себи сва врата.

- Како су кренули, изоловаће Сарајево чак и од остатка ФБиХ - закључио је Кошарац.

Подијели:

Таг:

Сташа Кошарац

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Бил Гејтс поклања 912 милиона долара, ово је разлог

Свијет

Бил Гејтс поклања 912 милиона долара, ово је разлог

19 мин

0
Илустрација

Хроника

У службеном возилу развозио дрогу: Осуђен на годину дана и два мјесеца

19 мин

0
Српска тиктокерка (27) родила кћерку 19 година старијем бизнисмену

Сцена

Српска тиктокерка (27) родила кћерку 19 година старијем бизнисмену

23 мин

0
Бањалучка улица остала без асфалта: Грађани забринути, пролазак кроз центар града готово немогућ

Бања Лука

Бањалучка улица остала без асфалта: Грађани забринути, пролазак кроз центар града готово немогућ

25 мин

0

Више из рубрике

Вулић: Данашња сједница била губљење времена

БиХ

Вулић: Данашња сједница била губљење времена

34 мин

0
Министар објавио када креће исплата 200 КМ једнократне помоћи

БиХ

Министар објавио када креће исплата 200 КМ једнократне помоћи

34 мин

0
Којић: Лакрдија од буџета неће добити подршку

БиХ

Којић: Лакрдија од буџета неће добити подршку

38 мин

0
Срушена хитна процедура усвајања буџета, сједница се наставља сутра

БиХ

Срушена хитна процедура усвајања буџета, сједница се наставља сутра

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

23

Познато када почиње примање вакцине против рака

16

23

Шта је афричка свињска куга?

16

22

Душко Кнежевић ослобођен оптужнице у предмету ''Аеродром''

16

19

Кошарац: ''Тројка'' шири антируску хистерију и угрожава привредни развој ФБиХ

16

19

Дјевојчица више пута избодена у главу оловком: Била је крвава

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner