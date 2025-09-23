Кошарац: ''Тројка'' шири антируску хистерију и угрожава привредни развој ФБиХ

23.09.2025
"Тројка" неосновано шири антируску хистерију, угрожавајући привредни и економски развој Федерације БиХ /ФБиХ/, рекао је министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац.
Кошарац је упитао има ли "тројка" храбрости да пита привреднике из ФБиХ шта мисле о њеним антируским политикама?
- Има ли `тројка` храбрости да погледа истини у очи и суочи се чињеницом да компаније из ФБиХ извозе на руско тржиште и да су заинтересоване да унапређују сарадњу и шире пословање на великом и потентном тржишту Руске Федерације - пита Кошарац.
Он им је поручио да о томе причају са представницима компанија "Босналијек" и "Аргета", Мљекаре Ливно, групације "Акова", те да чују шта пословна заједница ФБиХ каже о сарадњи са Руском Федерацијом.
Према његовим ријечима, Српска је увијек имала коректан приступ према привредницима и грађанима ФБиХ.
- Управо захваљујући односу предсједника Републике Српске Милорада Додика и Русије Владимира Путина, Сарајево се и даље грије на руски гас и то по најповољнијим цијенама, неупоредиво нижим од европских - подсјетио је Кошарац на Инстаграму.
Он је упитао зашто то "тројка" не жели да призна, те да ли њихова антируска хистерија значи да желе да се грију на гас по европским цијенама.
Оцијенио је да политика "тројке" неминовно води ФБиХ у изолацију, да сами себи сва врата.
- Како су кренули, изоловаће Сарајево чак и од остатка ФБиХ - закључио је Кошарац.
