Вулић: Данашња сједница била губљење времена

Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић изјавила је да је данашња сједница овог дома, на којој се требало расправљати о Приједлогу овогодишњег буџета, била губљење времена јер буџет није предложен у складу са законом и Уставом.
Вулићева је рекла да је за СНСД и Српски клуб неприхватљив овакав приједлог буџета, те да је једино смислено и рационално да се говори о буџету за наредну годину.
- Што се тиче буџета за ову годину, ово је губљење времена, енергије и труда и какве год процедуре буду СНСД ће бити против - закључила је Вулићева.
Према њеним ријечима, посланици СНСД-а, поред процедуралних грешака, односно кршења Устава, споре и ставку која се односи на седам институција културе које су уврштене у Устав, наводећи да се тиме преносе надлежности.
- И даље се ради на распакивању Дејтона, јер у Општем оквирном споразуму за мир у БиХ јасно стоји да институције културе припадају ентитетима - рекла је Вулићева новинарима.
