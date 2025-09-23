Logo

Вулић: Данашња сједница била губљење времена

Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић изјавила је да је данашња сједница овог дома, на којој се требало расправљати о Приједлогу овогодишњег буџета, била губљење времена јер буџет није предложен у складу са законом и Уставом.

Вулићева је рекла да је за СНСД и Српски клуб неприхватљив овакав приједлог буџета, те да је једино смислено и рационално да се говори о буџету за наредну годину.

Милорад Којић

БиХ

Којић: Лакрдија од буџета неће добити подршку

- Што се тиче буџета за ову годину, ово је губљење времена, енергије и труда и какве год процедуре буду СНСД ће бити против - закључила је Вулићева.

Према њеним ријечима, посланици СНСД-а, поред процедуралних грешака, односно кршења Устава, споре и ставку која се односи на седам институција културе које су уврштене у Устав, наводећи да се тиме преносе надлежности.

Полиција Србија

Хроника

Хорор у Земуну: Убица везао и тукао жртву, одале га крваве чарапе

- И даље се ради на распакивању Дејтона, јер у Општем оквирном споразуму за мир у БиХ јасно стоји да институције културе припадају ентитетима - рекла је Вулићева новинарима.

Сања Вулић

