Хорор у Земуну: Убица везао и тукао жртву, одале га крваве чарапе

Извор:

Курир

23.09.2025

15:47

Фото: Танјуг

У Вишем јавном тужилаштву у Београду саслушан је Алекса И. (24) због постојања основа сумње да је 21. септембра 2025. године, у кући у Земуну на свиреп начин убио Д.В, који је у тој кући живио као подстанар.

Осумњичени се на саслушању бранио ћутањем, односно искористио је своје законско право да не износи одбрану.

Након саслушања тужилаштво је предложило судији за претходни поступак да Алекси И. одреди притвор да не би утицао на свједоке, да не би поновио кривично дјело у кратком временском периоду, као и јер је за кривично дјело које му се ставља на терет прописана казна затвора преко 10 година, а начин извршења или тежина посљедице кривичног дјела су довели до узнемирења јавности које може угрозити несметано и правично вођење кривичног поступка.

zatvor robija

Свијет

Осуђена мајка чија су дјеца пронађена мртва у коферу: Након убиства промијенила име

Наредбом о спровођењу истраге осумњиченом се на терет ставља кривично дјело Тешко убиство.

"Постоје основи сумње да је Алекса И. 21. септембра између између 9:00 и 12.55 часова, после краће вербалне расправе оштећеном Д.В. задао више удараца рукама, ногама, тањиром, дрвеном палицом и другим предметима који су му били надохват руке и то у предјелу главе и тијела", наводи се у саопштењу тужилаштва.

Док је оштећени био у беспомоћном стању и трпио јаке болове, Алекса И. му је везао руке иза леђа каблом и наставио је да га удара, нанијевши му на тај начин вишеструке услед којих је оштећени Д.В. преминуо.

Хакер

Свијет

Узбуна у Њујорку: Разбијена мрежа електронских уређаја коришћена за пријетње убиством

"Након тога је, како се сумња, Алекса И. напустио лице места и отишао својој кући где се истуширао и опрао крв од покојног коју је имао на себи, осим чарапа које је заборавио да пресвуче, да би потом наведене ствари спаковао у кофу и однио до Пупиновог моста, где их је бацио у ријеку Дунав", описано је како је Алекса И. покушао да прикрије злочин.

(Курир)

