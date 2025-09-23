Logo

Ужас: Беба пала низ степенице породичне куће и умрла, мајку одмах ухапсили

Извор:

Телеграф

23.09.2025

13:47

beba
Фото: Pixabay

У мјесту Лаћарак догодила се тешка трагедија када је дјевојчица, стара годину и три мјесеца, преминула након несрећног пада низ степенице породичне куће.

Полиција је ухапсила мајку, М. С. (20), због сумње у њену умијешаност у овај трагичан догађај, потврђено је за "Телеграф.рс".

Несрећа се догодила 29. августа, а дијете је прво примљено у болницу у Сремској Митровици. Након тога, пребачено је у Дечју болницу у Новом Саду, гдје су, упркос великим напорима љекара, нажалост изгубили битку за њен живот 11. септембра.

Према незваничним информацијама, мајка је изјавила да је била на послу у тренутку када се пад догодио. Међутим, чланови породице су давали различите исказе о томе ко је био са дјететом у тренутку несреће.

Полиција сада истражује и раније случајеве повреда, јер је дијете већ имало сломљену руку и повреде главе. Ове повреде изазвале су додатне сумње на могуће занемаривање и насиље у породици.

Беба је раније била хоспитализована због повреда, што је додатно подстакло сумње на занемаривање. Због ових околности, случај је пријављен Центру за социјални рад. Истрага има за циљ да утврди да ли се ради о несрећном случају или можда о насиљу у породици.

Хапшење

Мајци, М. С. (20), одређено је задржавање до 48 сати због сумње да је починила кривична дјела насиља у породици и тешког дјела против опште сигурности. Она негира било какву одговорност, али истрага је у току.

Суд у Сремској Митровици планира да испита свједоке, након чега ће бити одлучено да ли ће задржавање мајке бити продужено.

