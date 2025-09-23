Logo

Ухапшене двије особе у Сарајеву: Пронађен килограм марихуане

23.09.2025

10:39

Коментари:

0
Ухапшене двије особе у Сарајеву: Пронађен килограм марихуане
Фото: АТВ БЛ

Припадници Федералне управе полиције ухапсили су у Сарајеву особе чији су иницијали Б.Х. (31) и В.С. (31) због неовлаштене производње и стављања у промет дроге, након што је одузето око килограм канабиса и 30 грама амфетамина.

Дрога је пронађена и одузета приликом претреса куће и помоћних објеката, саопштено је из ФУП-а.

дара бубамара

Сцена

Дара Бубамара испрозивала Кебу због обрва: ''То што радиш није нормално''

Они су ухапшени јуче у акцији која је спроведена под надзором Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево и по наредби Општинског суда у Сарајеву, преноси Срна.

Подијели:

Тагови:

Сарајево

uhapšeni

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Одлазак "тениског оца" Новака Ђоковића: Шта је Пилић значио Нолету?

Тенис

Одлазак "тениског оца" Новака Ђоковића: Шта је Пилић значио Нолету?

1 ч

0
Евро паре новац

Економија

Обећана земља: Просјечна плата 4.500 евра, а то није све

1 ч

0
Калужа: Јасна порука Мађарске да не признаје одлуке нелегалног странца у БиХ

БиХ

Калужа: Јасна порука Мађарске да не признаје одлуке нелегалног странца у БиХ

1 ч

1
Снијег у октобру? Метеоролог открива каква нас јесен очекује

Друштво

Снијег у октобру? Метеоролог открива каква нас јесен очекује

1 ч

0

Више из рубрике

Познат идентитет мушкарца који је пронађен у Јабланичком језеру

Хроника

Познат идентитет мушкарца који је пронађен у Јабланичком језеру

13 ч

0
Насрнуо на човјека, а онда га претукао металном штанглом по глави

Хроника

Насрнуо на човјека, а онда га претукао металном штанглом по глави

14 ч

0
Језива несрећа: Аутомобил се закуцао у трактор са приколицом

Хроника

Језива несрећа: Аутомобил се закуцао у трактор са приколицом

14 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

Познат узрок смрти мушкарца чије је тијело пронађено у Јабланичком језеру

15 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

29

Пријете поплаве, бујице и клизишта: Опасно невријеме стиже у регион

11

28

Ухапшен након пет мјесеци: Мушкарац упао на час и пријетио наставници због сина

11

25

Пензионер у Српској добија пензију 75 година

11

17

Преминула звијезда филма "Чаробњак из Оза"

11

12

Вулић: Конаковић отворио ''лов на Србе'' у заједничким институцијама

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner