Ухапшене двије особе у Сарајеву: Пронађен килограм марихуане

Припадници Федералне управе полиције ухапсили су у Сарајеву особе чији су иницијали Б.Х. (31) и В.С. (31) због неовлаштене производње и стављања у промет дроге, након што је одузето око килограм канабиса и 30 грама амфетамина.
Дрога је пронађена и одузета приликом претреса куће и помоћних објеката, саопштено је из ФУП-а.
Они су ухапшени јуче у акцији која је спроведена под надзором Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево и по наредби Општинског суда у Сарајеву, преноси Срна.
