Познат узрок смрти мушкарца чије је тијело пронађено у Јабланичком језеру

22.09.2025

20:21

Полиција аутомобил
Фото: АТВ БЛ

Након што је јуче из Јабланичког језера, у близини жељезничког моста у мјесту Покојиште извучено тијело мушкарца, обдукцијом је данас утврђено да је смрт наступила усљед утапања.

У Коњицу је обављена обдукција којом је потврђен идентитет преминуле особе.

Како је за Радио Коњиц изјавила Мубера Адиловић, дежурна кантонална тужитељка, ради се о мушкарцу А.Х., рођеном 1980. године из Коњица.

- Обдукцијом је утврђено да је смрт наступила усљед утапања те да на тијелу нема знакова насилне смрти - казала је тужитељка Адиловић.

Истрага околности овог догађаја је у току.

