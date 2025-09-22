Познат узрок смрти мушкарца чије је тијело пронађено у Јабланичком језеру

22.09.2025
Након што је јуче из Јабланичког језера, у близини жељезничког моста у мјесту Покојиште извучено тијело мушкарца, обдукцијом је данас утврђено да је смрт наступила усљед утапања.
У Коњицу је обављена обдукција којом је потврђен идентитет преминуле особе.
Како је за Радио Коњиц изјавила Мубера Адиловић, дежурна кантонална тужитељка, ради се о мушкарцу А.Х., рођеном 1980. године из Коњица.
- Обдукцијом је утврђено да је смрт наступила усљед утапања те да на тијелу нема знакова насилне смрти - казала је тужитељка Адиловић.
Истрага околности овог догађаја је у току.
