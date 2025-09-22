Велика интернет превара у Европи: Новац готово немогуће вратити

22.09.2025
Оно што је за младог улагача Лукаса (име промијењено) почело као безазлена потрага за берзанским савјетима, завршило је губитком од 7.000 евра — жртва је једне од најраширенијих интернетских крипто превара у Европи.
Лукас је преко Воцапа порука добијао лажне савјете о акцијама, а затим су га “финансијски савјетници” усмјерили према криптовалутама с обећањима о високим приносима и до 20% у неколико дана. Убрзо му је понуђена апликација за учење трговања, наводно под надзором њемачких државних институција, што је додатно улило повјерење.
Међутим, иза свега се крила лажна платформа “Бамепро”, коју данас стручњаци препознају као дио велике међународне крипто преваре познате као “Пиг Бутцхеринг” – привара у којој преваранти мјесецима граде повјерење с циљем крађе што већих износа.
Почетни контакт: преко друштвених мрежа или апликација попут Воцапа.
Лажно повјерење: лажни портали, деепфаке видео снимци и измишљени профили стварају утисак легитимности.
Лажна добит: жртвама се приказују фиктивни профити како би их се потакло на додатне уплате.
Непостојеће накнаде: при покушају исплате измишљају се порези, мрежне накнаде и регулаторни захтјеви.
Блокирање исплате: кориснички рачуни бивају закључани чим престану плаћати.
Лукас је, мислећи да му портфељ вриједи 55.000 евра, уплатио додатних 960 евра за “мрежну накнаду” и још 13.000 евра за “порез”, који никада није постојао. Када је одбио платити трећи износ, апликација је блокирала његов рачун.
Криминалци све чешће користе деепфаке технологију, којом опонашају гласове и лица познатих особа, укључујући славне реодузетнике и инфлуенсере, како би преварили кориснике. Кориштење тзв. Драинер-ас-а-Сервице (ДааС) алата, који омогућују пражњење дигиталних новчаника, у наглом је порасту.
Стручњак за сигурност Илја Бровин упозорава: “Чак и искусни инвеститори тешко препознају замке. Деепфаке превара је најбрже растућа пријетња на тржишту.”
Најчешће ћете препознати превару по овим знаковима:
-Нереална обећања о заради
-Непостојеће дозволе регулатора (нпр. БаФин)
-Присилна улагања и изненадни “порези”
-Избјегавање исплата без разлога
-Непозвани контакти путем апликација
Препоруке стручњака:
-Провјерите лиценцу платформе
-Тестирајте исплату прије већих улагања
-Не дијелите сеед пхрасе, лозинке ни личне податке
-Користите сигурносне провјере и аутентичне изворе
Након што новац једном нестане у крипто мрежама, поврат је изузетно риједак. Стручњаци упозоравају и на тзв. “recovery prevare”, гдје други преваранти нуде помоћ уз додатну уплату – и тако додатно искориштавају жртве.
Лукас је поднио кривичну пријаву полицији. Иако шансе за поврат средстава нису велике, његов случај може послужити као упозорење другима. Свака пријављена превара помаже у откривању криминалних мрежа.
Крипто преваре попримају нове димензије, а технологије попут вјештачке интелигенције и деепфакеа чине их све увјерљивијима. У доба дигиталног улагања, опрез је најбоља заштита. Улагање у едукацију, провјера извора и здрави скептицизам кључни су за сигурност у онлине финансијском свијету, упозорава Феникс магазин.
