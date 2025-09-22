Logo

Велика интернет превара у Европи: Новац готово немогуће вратити

22.09.2025

19:57

Коментари:

0
računar, haker, tehnologija
Фото: Pexels

Оно што је за младог улагача Лукаса (име промијењено) почело као безазлена потрага за берзанским савјетима, завршило је губитком од 7.000 евра — жртва је једне од најраширенијих интернетских крипто превара у Европи.

Лукас је преко Воцапа порука добијао лажне савјете о акцијама, а затим су га “финансијски савјетници” усмјерили према криптовалутама с обећањима о високим приносима и до 20% у неколико дана. Убрзо му је понуђена апликација за учење трговања, наводно под надзором њемачких државних институција, што је додатно улило повјерење.

policija rotacija

Хроника

Погинула млада нада српског фудбала: Откривен идентитет настрадалог тинејџера

Међутим, иза свега се крила лажна платформа “Бамепро”, коју данас стручњаци препознају као дио велике међународне крипто преваре познате као “Пиг Бутцхеринг” – привара у којој преваранти мјесецима граде повјерење с циљем крађе што већих износа.

Како функционише превара?

Почетни контакт: преко друштвених мрежа или апликација попут Воцапа.

Лажно повјерење: лажни портали, деепфаке видео снимци и измишљени профили стварају утисак легитимности.

Лажна добит: жртвама се приказују фиктивни профити како би их се потакло на додатне уплате.

Непостојеће накнаде: при покушају исплате измишљају се порези, мрежне накнаде и регулаторни захтјеви.

Блокирање исплате: кориснички рачуни бивају закључани чим престану плаћати.

ФК Лакташи-222092025

Фудбал

Прва лига Српске: Лакташи доминантно започели одбрану титуле

Лукас је, мислећи да му портфељ вриједи 55.000 евра, уплатио додатних 960 евра за “мрежну накнаду” и још 13.000 евра за “порез”, који никада није постојао. Када је одбио платити трећи износ, апликација је блокирала његов рачун.

Нова ера превара: Деепфаке и АИ алати у служби криминалаца

Криминалци све чешће користе деепфаке технологију, којом опонашају гласове и лица познатих особа, укључујући славне реодузетнике и инфлуенсере, како би преварили кориснике. Кориштење тзв. Драинер-ас-а-Сервице (ДааС) алата, који омогућују пражњење дигиталних новчаника, у наглом је порасту.

Стручњак за сигурност Илја Бровин упозорава: “Чак и искусни инвеститори тешко препознају замке. Деепфаке превара је најбрже растућа пријетња на тржишту.”

kreditna kartica

Регион

Уплатио 1700 евра да би видио "љубав свог живота", а онда сазнао горку истину

Сигнал и Воцап: главни канали превара

Најчешће ћете препознати превару по овим знаковима:

-Нереална обећања о заради

-Непостојеће дозволе регулатора (нпр. БаФин)

-Присилна улагања и изненадни “порези”

-Избјегавање исплата без разлога

-Непозвани контакти путем апликација

Препоруке стручњака:

-Провјерите лиценцу платформе

илу-прање суђа-кухиња-29082025

Савјети

Ове ствари одмах избаците из свом дома: Могу озбиљно угрозити здравље

-Тестирајте исплату прије већих улагања

-Не дијелите сеед пхрасе, лозинке ни личне податке

-Користите сигурносне провјере и аутентичне изворе

Поврат новца готово немогућ

Након што новац једном нестане у крипто мрежама, поврат је изузетно риједак. Стручњаци упозоравају и на тзв. “recovery prevare”, гдје други преваранти нуде помоћ уз додатну уплату – и тако додатно искориштавају жртве.

Лукас је поднио кривичну пријаву полицији. Иако шансе за поврат средстава нису велике, његов случај може послужити као упозорење другима. Свака пријављена превара помаже у откривању криминалних мрежа.

Полиција Србија

Хроника

Убио Радивоја послије вашара, па његову жену тјерао да чисти крв: Испливали монструозни детаљи

Крипто преваре попримају нове димензије, а технологије попут вјештачке интелигенције и деепфакеа чине их све увјерљивијима. У доба дигиталног улагања, опрез је најбоља заштита. Улагање у едукацију, провјера извора и здрави скептицизам кључни су за сигурност у онлине финансијском свијету, упозорава Феникс магазин.

Подијели:

Таг:

Интернет превара

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Домаћа производња мора да се заштити

Друштво

Домаћа производња мора да се заштити

2 ч

0
Лошији приноси и квалитет кукуруза: Колика ће бити откупна цијена?

Друштво

Лошији приноси и квалитет кукуруза: Колика ће бити откупна цијена?

2 ч

1
Планови и проблеми: Директори свих енерго предузећа Српске за истим столом

Друштво

Планови и проблеми: Директори свих енерго предузећа Српске за истим столом

2 ч

1
Нови сој корона вируса се шири великом брзином: Ево који су симптоми

Здравље

Нови сој корона вируса се шири великом брзином: Ево који су симптоми

2 ч

0

Више из рубрике

Moskva/Kremlj

Свијет

ПВО оборила девет украјинских дронова приликом напада на Москву

2 ч

0
Волц: Бранићемо сваки центиметар НАТО територије

Свијет

Волц: Бранићемо сваки центиметар НАТО територије

3 ч

0
Аутобус превоз

Свијет

Мушкарац украо аутобус, возио га пола сата по граду

3 ч

0
Драма у затвору: Више мртвих у крвавом сукобу робијаша

Свијет

Драма у затвору: Више мртвих у крвавом сукобу робијаша

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

58

Хитно затворен аеродром у Копенхагену, огласила се полиција

21

58

Захарова открила да се припремају бројни сусрети у Њујорку

21

55

Шок у Италији: Син познатог комичара осуђен за групно силовање

21

50

Стотине лешева свиња пронађене на једној фарми

21

41

Више од 24.000 људи умрло од посљедица екстремних врућина овог љета

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner