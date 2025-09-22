Logo

Убио Радивоја послије вашара, па његову жену тјерао да чисти крв: Испливали монструозни детаљи

22.09.2025

Убио Радивоја послије вашара, па његову жену тјерао да чисти крв: Испливали монструозни детаљи
Фото: Танјуг

Радивоје Мирков (57) из Жабља код Новог Сада убијен је у ноћи између суботе и недјеље, а због убиства је ухапшен Милан Х. (38) из Ђурђева.

Како кажу мјештани Жабља, убијени Радивоје Мирков и осумњичени су се ту ноћ вратили са вашара, након чега је дошло до физичког сукоба, а од задобијених повреда Радивоје је преминуо на мјесту.

кукуруз

Друштво

Лошији приноси и квалитет кукуруза: Колика ће бити откупна цијена?

"Жао нам је је што је комшија завршио на тај начин. Кад смо ујутру устали мислили смо да је дошла полиција и Хитна помоћ зато што му је позлило. Током ноћи ништа нисмо чули, иако смо прве комшије", каже за Курир комшиница и додаје да је убијени Радивоје након смрти оца и сестре остао сам да живи у породичној кући, док му брат живи у Новом Саду:

"Опет понављам, жао ми је што је убијен. Мислили смо да му је позлило, јер је некад волио да попије мало више. Али смо од комшија чули да је неки његов познаник дошао након вашара код њега. Иначе, Радивоје је у тој кући посљедње двије године живио са невјенчаном супругом. Ваљда је дошло до свађе између њих двојице, али нико не помиње још увијек разлог због ког је дошло до злочина, али се сумња да је свему кумовао алкохол.

Како је затим објаснила, претпоставља се да су се њих двојица посвађали, а да је онда дошло и до туче.

Moskva Kremlj

Свијет

ПВО оборила девет украјинских дронова приликом напада на Москву

"Потукли су се. Наводно, рукама и ногама је тај мушкарац тукао Радивоја, а онда је узео неку дрвену мотку и пребио га. Вјероватно је од тих повреда преминуо", каже она и додаје:

Наводно, у кући је било неколико људи међу којима и невенчана супруга убијеног. Прича се по селу да је убица након злочина приморавао ту несрећну жену да брише крваве трагове по кући како би уништио доказе. Ко зна шта се тамо догодило, али наводно, њих двојица се познају од раније и дружили су се.

Тијело је послато на обдукцију која ће утврдити од којих повреда је наступила смрт Радивоја Миркова, преноси Информер.

