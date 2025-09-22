Нови сој корона вируса се шири великом брзином: Ево који су симптоми

Извор:
Курир
22.09.2025
19:24
Драматичан пораст броја заражених коронавирусом изазвао је узбуну широм Европе, а нови сој ковида назван "Стратус", шири се великом брзином. За разлику од претходних варијанти, тај слој доноси чудан симптом - изражену промуклост, која је затекла и саме љекаре. Стручњаци упозоравају да би "Стратус" могао постати доминантан у наредним недјељама.
Нови тип коронавируса има другачије симптоме, него сви претходни:
- Доминира Стратус, и он даје потпуно идентичну слику, коју су дале до сада форме вируса, с тим што поред тих симптома, температуре, осјећаја недостатка ваздуха, слабости, малаксалости, болова у зглобовима и мишићима, цијелом тијелу, муке, након повраћања јавља се и гушобоља са једним карактеристичним сиптомом, који пацијенти описују као да им неко ножем сијече гушу и јавља се један промукао често и храпав глас - каже проф. др Жарко Рановић, специјалиста за инфективне болести.
Кључ сваког спречавања ширења пандемије је у одговорности сваког од нас. Стручњаци савјетују да се придржавамо мјера о заштити од вируса:
- Оно што ми увијек савјетујемо јесте да се перу руке, носе маске, када сте инфективни да одлежите кући, да испратите ту синтематологију, да се јавите изабраном љекару, да се тестирамо наравно ако је потребно и да послушате савјете за сву терапију коју изабрани дотор предложи и на тај начин ћемо сви спријечити ширење поготову јер је јесен пошла је школа, значи много је нас у затвореним просторима, треба провјетравати просторе, треба кад сте болесни ипак да одлежите кући да се не мијешамо по јавном превозу у колективу, гдје год да би смо смањили то ширење самог вируса - каже прим. др Снежана Деспотовић Кушљевић, начелник опште медицине Дома здравља Палилула.
Почетак јесени доноси разне промјене у ваздуху, али добром заштитом смањујемо ризик од болести.
