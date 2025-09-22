Logo

Стиже посебан стаж за мајке, а ово су услови

22.09.2025

19:04

Фото: Unsplash

Закон о пензијском и инвалидском осигурању донио је важну новину за жене које су мајке којим ће остварити право на посебан стаж.

Ипак, дио ових права почиње да се примјењује тек од 2032. године, што значи да ће многе будуће пензионерке морати да сачекају.

Шта мајке добијају?

Мајке са једним дјететом: 6 мјесеци посебног стажа

Мајке са двоје деце: 12 мјесеци посебног стажа (од 2032.)

Мајке са троје и више дјеце: одмах остварују увећање стажа од 2 године

НАТО снаге

Свијет

Волц: Бранићемо сваки центиметар НАТО територије

Али, важно је знати: овај стаж не значи ранији одлазак у пензију, већ утиче само на обрачун и висину пензије.

Дакле, и мајка са троје или једанаесторо дјеце мора да испуни стандардне услове – године живота и године радног стажа. Број дјеце преко трећег не доноси никаква додатна права.

Како се добија посебан стаж?

Посебан стаж се утврђује тек на захтјев осигураника и доноси се рјешењем ПИО фонда.

Не рачуна се у минимални условни стаж, већ само повећава коефицијент за обрачун пензије.

Закон предвиђа и ограничење, укупни пензијски стаж не може прећи 45 година, укључујући и посебан додатак.

Колико то значи у новцу?

Жена са троје дјеце и пензијом од 30.000 динара може да очекује повећање од око 10%, дакле, нова пензија би била 33.000 динара.

zatvor robija

Свијет

Драма у затвору: Више мртвих у крвавом сукобу робијаша

Мајка са двоје деце, под истим условима, добиће повећање од око 5% (1.500 динара), али тек после 2032. године.

Како до рјешења ПИО фонда?

- Ево водича корак по корак:

- Провера услова за пензију

- Жена мора да испуни основне услове за старосну или пријевремену пензију.

- Посебан стаж се не признаје унапријед.

Прикупљање докумената

- Извод из матичне књиге рођених за свако дијете

- Лична карта

- Евентуално доказ о држављанству

Подношење захтјева

- У филијали ПИО фонда према мјесту пребивалишта

- Или електронски, преко е-Управе

- Обрада и доношење рјешења

чекић-мацола

Занимљивости

Реновирали кућу, па пронашли скривено благо

- ПИО фонд доноси рјешење на основу доказа:

- 6 мјесеци стажа за једно дијете

- 12 мјесеци за двоје дјеце (од 2032.)

- 2 године стажа за треће и свако наредно дијете

На крају поступка, жена добија рјешење о признавању посебног стажа, које увећава њену пензију.

