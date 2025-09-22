Logo

Гашић: Хелезови иступи према Србији и српском народу веома непријатељски

22.09.2025

Фото: Танјуг/АП

Министар одбране Србије Братислав Гашић рекао је да иступи министра одбране у Савјету министара Зукана Хелеза не доприносе добросусједским односима већ су веома непријатељски према Србији и српском народу иако нису ничим испровоцирани.

Гашић је навео да реакција Хелеза на војну параду "Снага јединства" говори о недостатку политичке културе и да је крајње негативан импулс у односима Србије и БиХ.

Он је истакао да се од Хелеза и њему сличних не очекује да похвале или барем признају огроман напредак Војске Србије и резултат политике предсједника Србије Александра Вучића.

"Оцјена `да ниједан озбиљан међународни званичник није присуствовао паради` је својеврстан дипломатски аутогол БиХ с обзиром на ранг личности које су се ту налазиле уз предсједника Вучића", констатовао је Гашић.

Он је нагласио да Србија има снажну војску и софистициране борбене системе које неће употријебити ни против кога ко не покуша да угрози слободу и безбједност српског народа, саопштило је данас Министарство одбране Србије.

"Хелезови иступи по правилу, врло непријатељски настројени према Србији и српском народу иако са наше стране ничим нису испровоцирани", рекао је Гашић.

Напоменуо је да су параду организовали због свог народа да би приказали шта је све урађено и постигнуто у протеклој деценији, и да се достојанствено обиљежи Дан српског јединства, слободе и националне заставе.

Он је нагласио да Војска Србије служи искључиво да одврати агресоре, а не да било кога напада, да је сила којом располаже фактор мира и стабилности у региону.

"Ми се трудимо да, без обзира на препреке, развијамо добросусједске односе, али иступи Зукана Хелеза томе нимало не доприносе", указао је Гашић.

Према његовим ријечима, констатације министра у Савјету министара о приказаним борбеним средствима као музејским експонатима нису нимало рационалне.

Сматра да би један министар одбране морао да примијети велики број савремених оклопних возила, артиљеријско-ракетних система средњег и великог домета, софистицираних ПВО средстава, система за електронско ратовање, беспосадних борбених и извиђачких платформи, дронова, те да је све што је показано било ново или потпуно модернизовано.

Гашић је подсјетио да је Србија суверена земља и има право да организује војне параде у свом главном граду када год то сматра за сходно.

Зукан Хелез

Братислав Гашић

