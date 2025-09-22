Logo

Детаљи несреће - Усмртио мајку и повриједио јој дијете: Ухапшен насилник!

Курир

22.09.2025

09:53

Детаљи несреће - Усмртио мајку и повриједио јој дијете: Ухапшен насилник!
Милена Ј. (38) мајка два сина, настрадала је синоћ у стравичној саобраћајној несрећи у Богатићу када је на њу и њено трогодишње дијете налетио аутомобил који се након удеса није зауставио.

Њен трогодишњи синчић који је такође повријеђен у несрећи, пребачен је за Београд, а возач који их је покосио на улици нити је стао нити пружио помоћ него побјегао с мјеста несреће.

Језива несрећа догодила се, подсјетимо, у нед‌јељу око 19 часова у Улици др Младена Милошевића у Богатићу. Од силине ударца несрећна жена је преминула на лицу мјеста, а њен син, стар свега три године задобио је тешке тјелесне повреде.

– Милена је шетала са сином, односно он је имао неки д‌јечји бицикл, гуралицу био је поред ње… Ово је велика туга – каже за Курир пријатељица погинуле жене и додаје:

– Сви смо у шоку и за сада се не зна како је тачно дошло до несреће, али се зна да су их та кола буквално покосила. Милена је задобила тешке тјелесне повреде и одмах је преминула, док је малишан тешко повријеђен.

Возач побјегао са мјеста несреће

Возач аутомобила је након силовитог ударца побјегао са мјеста несреће и није пружио помоћ несрећној жени и њеном д‌јетету.

– Бахати возач је оставио жену и мало дијете да леже у бесвјесном стању онако насред улице… Случајни пролазници и други возачи су одмах застали и звали помоћ – каже саговорник и додаје да су љекари нажалост, само могли да констатују смрт несрећне жене, док је њен син санитетом Хитне помоћи превезен у шабачку болницу гд‌је су му констатоване тешке повреде.

У великој акцији полиције возач, за кога се сумња да је изазвао несрећу у којој је настрадала мајка, док је њено дијете повријеђено, лишен је слободе.

Тијело је послато на обдукцију, а истрага поводом несреће је и даље у току.

Потресан опроштај

Пријатељи се од настрадале Милене потресним порукама опраштају од ње на друштвеним мрежама.

– Нека ти је лака црна земља и анђели да те чувају на новом путу – пише у једној поруци коју је објавила пријатељица погинуле жене на Фејсбуку уз њену насмијану фотографију.

Такође, још неколико Милениних пријатељица се опростило од ње уз болне ријечи:”Драга моја другарице, почивај у миру! Није смјело овако да се заврши!”, “Мики моја, живот није праведан, како је могао да те одведе…”, “Посљедњи поздрав нашој драгој Милени, одмори се” – само су неки од тужних порука које се могу прочитати на друштвеним мрежама.

Саобраћајна несрећа

Србија

