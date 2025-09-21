Logo

Српски вјерници нападнути док су на Малу Госпојину обилазили светиње на Космету

Танјуг

21.09.2025

21:40

Члан Предсједништва Српске листе Милан Радојевић саопштио је да је данас у јужном дијелу Косовске Митровице каменован аутобус са ходочасницима који су на Малу Госпојину обилазили манастире и одлучили да посјете храм Светог Саве у јужном дијелу града.

''Очигледно је да како се ближи крај режиму у Приштини притисак и терор над Србима постају све већи. Међународна заједница је неми свједок ових дешавања. Очекујемо хитну реакцију од КФОР-а, ЕУЛЕКС-а и осталих међународних фактора и заштиту права на слободу кретања, говора и вјероисповести. Тражимо заштиту права на живот'', поручио је члан Предсједништва српске листе.

Радојевић је у објави на Инстаграму нагласио да је скандалозно то што се овај напад десио у присуству такозване косовске полиције која није успјела да спријечи напад. Истакао је да то што је нападач ухапшен није довољно и да је потребно да он буде кажњен јер је то једини начин да се слични напади спријече у будућности. Навео је и да оввај напад показује да се наставља утркивање ко ће више штете нанијети Србима на Косову и Метохији, што је, како је навео, директна посљедица антисрпске кампање одлазећег режима у Приштини.

Свијет

Португал званично признао Палестину као државу

Додао је да је данашњи напад на ходочаснике, који су у миру дошли да посјете своје светиње, још један у низу напада и притисака на Србе на Косову и Метохији и да су затварање институција, отимање имовине и хапшење малољетника због ношења мајица само дио тешке свакодневнице коју Срби живе на Косову и Метохији.

(Тањуг)

Косово и Метохија

napadnuti srbi

