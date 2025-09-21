Српски вјерници нападнути док су на Малу Госпојину обилазили светиње на Космету

Извор:
Танјуг
21.09.2025
21:40
Коментари:0
Члан Предсједништва Српске листе Милан Радојевић саопштио је да је данас у јужном дијелу Косовске Митровице каменован аутобус са ходочасницима који су на Малу Госпојину обилазили манастире и одлучили да посјете храм Светог Саве у јужном дијелу града.
''Очигледно је да како се ближи крај режиму у Приштини притисак и терор над Србима постају све већи. Међународна заједница је неми свједок ових дешавања. Очекујемо хитну реакцију од КФОР-а, ЕУЛЕКС-а и осталих међународних фактора и заштиту права на слободу кретања, говора и вјероисповести. Тражимо заштиту права на живот'', поручио је члан Предсједништва српске листе.
Радојевић је у објави на Инстаграму нагласио да је скандалозно то што се овај напад десио у присуству такозване косовске полиције која није успјела да спријечи напад. Истакао је да то што је нападач ухапшен није довољно и да је потребно да он буде кажњен јер је то једини начин да се слични напади спријече у будућности. Навео је и да оввај напад показује да се наставља утркивање ко ће више штете нанијети Србима на Косову и Метохији, што је, како је навео, директна посљедица антисрпске кампање одлазећег режима у Приштини.
Свијет
Португал званично признао Палестину као државу
Додао је да је данашњи напад на ходочаснике, који су у миру дошли да посјете своје светиње, још један у низу напада и притисака на Србе на Косову и Метохији и да су затварање институција, отимање имовине и хапшење малољетника због ношења мајица само дио тешке свакодневнице коју Срби живе на Косову и Метохији.
(Тањуг)
Србија
3 ч0
Србија
4 ч0
Србија
4 ч0
Србија
4 ч0
Најновије
Најчитаније
22
02
21
53
21
50
21
46
21
45
Тренутно на програму