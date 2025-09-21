Спасиоци извукли тијело из Јабланичког језера

Извор:
Припадници Горске службе спасавања Прењ извукли су тијело из Јабланичког језера, саопштено је из ове службе.
Они су претходно данас запримили позив Полицијске управе Коњиц са информацијом да се тијело налази у Јабланичком језеру, у мјесту Покојиште, у близини жељезничког моста, град Коњиц.
"Због неприступачног терена и отежаног приступа води, припадници Горске службе спасавања Прењ су упућени на локацију како би извршили извлачење тијела на обалу. Након што су службеници полиције на лицу мјеста извршили потребне увиђајне радње, припадници ГСС Прењ тијело су транспортовали до возила, одакле је преузето од надлежних служби", наведено је у саопштењу.
