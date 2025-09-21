Logo

Спасиоци извукли тијело из Јабланичког језера

Извор:

СРНА

21.09.2025

21:09

Спасиоци извукли тијело из Јабланичког језера
Фото: Pexels

Припадници Горске службе спасавања Прењ извукли су тијело из Јабланичког језера, саопштено је из ове службе.

Они су претходно данас запримили позив Полицијске управе Коњиц са информацијом да се тијело налази у Јабланичком језеру, у мјесту Покојиште, у близини жељезничког моста, град Коњиц.

sveti joakim i ana

Друштво

Сутра обиљежавамо празник Светих Јоакима и Ане: Ово су обичаји које треба испоштовати

"Због неприступачног терена и отежаног приступа води, припадници Горске службе спасавања Прењ су упућени на локацију како би извршили извлачење тијела на обалу. Након што су службеници полиције на лицу мјеста извршили потребне увиђајне радње, припадници ГСС Прењ тијело су транспортовали до возила, одакле је преузето од надлежних служби", наведено је у саопштењу.

