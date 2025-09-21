Logo

Велики дан за српско рвање: Александар Комаров постао шампион свијета

21.09.2025

20:51

Велики дан за српско рвање: Александар Комаров постао шампион свијета
Фото: Youtube/Olimpijski komitet Srbije/screenshot

Рвач Александар Комаров освојио је златну медаљу на Свјетском првенству у Загребу.

У финалу категорије до 87 килограма грчко-римским стилом савладао је Иранца Алирезу Мохмадипианија.

Комаров је на путу до медаље остварио низ импресивних побједа.

У првом колу је савладао Јапанца Соха Сакабеа резултатом 5:3, да би у осмини финала био бољи од Американца Пејтона Џејкобсона са 5:1.

Здравље

Шта се догађа са тијелом ако стално конзумирате слатко?

У четвртфиналу је елиминисао Ислама Јевлојева из Казахстана, а у полуфиналној борби надјачао је Милада Ализрајева из Русије, преноси Спортал.

Вриједи напоменути да је Комаров ове године већ освојио бронзану медаљу на Европском првенству у Братислави.

Рођен у Санкт Петербургу, ожењен Крагујевчанком

Рођен је 1999. године у Санкт Петербургу, био је старији инструктор физичког тренинга и спорта у Сјеверозападном округу Руске гарде, а 2015. је постао свјетски и европски првак међу кадетима, а овај резултат је поновио и 2016. године.

Године 2017. и 2018. постао је првак свијета и Европе међу јуниорима, а 2019. је постао шампион Русије и освојио бронзану медаљу на Европском првенству у Румунији.

У фебруару 2020. године, на континенталном шампионату у Риму, у категорији до 87 кг, Комаров је побиједио Турчина Метехана Башара и освојио бронзану медаљу Европског првенства. Био је два пута првак Свјетског првенства до 20 година и два пута до 17 година. Током каријере освојио је четири пута европске јуниорске титуле.

Освојио је 2021. златну медаљу на Свјетском првенству до 23 године до 86 килограма, одржаном у Београду.

Комаров је ожењен Невеном Вуловић, бившом рвачком репрезентативком Србије, са којом живи у Крагујевцу.

У Рвачки савез Србије је крајем 2023. стигла сагласност из Рвачког савеза Русије, којом се дозвољава да се такмичи за Србију.

раскид

Љубав и секс

Колико је времена потребно да се преболи бивша љубав?

''Веома сам срећан и задовољан. Када сам 2021. упознао Невену, одлучили смо да живимо у Србији, много сам размишљао о томе да постанем репрезентативац Србије. Србија је моја нова спортска шанса'', рекао је Комаров српским медијима, што је имало одјека у Русији.

Подсјећамо за Србију је прошле године освојио европско злато у Букурешту и бронзу ове године у Братислави.

