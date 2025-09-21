Кекс драстично поскупио: Рафови пуни, нико неће да га купује

Извор:
Од краја августа цијене "спекулас" кекса у Њемачкој су драстично скочиле, па се њихове залихе на рафовима продавница гомилају, преносе данас њемачки медији.
Према калкулацији Института NIQ за истраживање тржишта, ова врста кекса је поскупјела за чак 71 одсто у односу на 2021, преноси Билд.
Генерално гледано, цијене божићних бисквита су повећане за 64 одсто у поређењу са 2021.
Највећи произвођач "спекулас" кекса, компанија Borggreve из Доње Саксоније, наплаћује паковање од 600 грама 1,69 евра, док је оно прије четири године коштало евро и девет центи.
Директор компаније, Герит Врилинк, приписује то порасту цијена енергије и рада, као и сировина попут палминог уља и шећера.
Цијене у њемачком сектору велепродаје су генерално порасле у августу, наводи Билд, преноси Танјуг.
Према подацима Федералне службе за статистику, оне су повећане за 0,7 одсто у односу на исти мјесец прошле године.
Главни разлог за повећање је знатан скок цијена хране, пића и дуванских производа, навео је њемачки лист.
