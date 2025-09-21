Logo

Епизоотиолошка ситуација у Српској повољна

21.09.2025

Епизоотиолошка ситуација у Српској повољна
Фото: Pexel/Leah Newhouse

Епизоотиолошка ситуација у Републици Српској је повољна, а из Хрватске је тренутно забрањен увоз живих животиња, док је из Осијечко-барањске и Вуковарско-сремске жупаније забрањен увоз и месних прерађевина у БиХ и Републику Српску, рекао је помоћник министра за ветеринарство Републике Српске Негослав Лукић.

- Надлежне службе ће чинити и чине све да задржимо повољан епизоотиолошки статус - рекао је Лукић и апеловао да пољопривредни произвођачи сигурносне мјере подигну на највиши могући ниво након што је потврђено највеће жариште афричке куге свиња у Хрватској.

Лукић је појаснио да то значи да животиње које власници уводе на своја имања треба да буду познатог здравственог статуса, да посједују увјерење о здравственом стању животиња, да не постоји сумња на афричко кугу свиња, односно да не набављају животиње без познатог здравственог поријекла.

Он је нагласио да је важно да све животиње буду идентификоване и позвао пољопривредне произвођаче да идентификују своје животиње у случају појаве афричке куге свиња.

- Уколико животиње нису обиљежене, власници немају право на накнаду. Апелујемо и на МУП, надлежне ветеринарске инспекције да се врши појачана контрола промета животиња, да тачно знамо да животиње које се налазе у промету буду познатог здравственог статуса - рекао је Лукић.

Он је истакао да је важно да се све ове мјере спроведу у овом тренутку како би се избјегао сценарио из 2023. године и задржао повољан епизоотиолошки статус.

- Тренутно епизоотолошка ситуација у Републици Српској је повољна, односно тренутно имамо појаву афричке куге свиња само на једном локалитету на подручју општине Братунац и ради се о малом породичном газдинству у самом граничном појасу са општином Братунац, односно Љубовијом - рекао је Лукић.

С обзиром на то да је афричка куга свиња била потврђена у овим општинама, према извештајима струке, ријеч је о повезаним случајевима.

- Наше надлежне ветеринарске службе врше сталне мониторинге и назор наших фарми свиња. Апелујем да у случају било какве сумње фармери одмах пријаве надлежној ветеринарској организацији сумњу како бисмо могли одмах реаговати, односно како би надлежне ветеринарске службе одмах извршиле дијагностику тих животиња, а у случају потврде да се те животиње што прије уклоне - рекао је Лукић.

Он је подсјетио да је Министарство пољопривреде Хрватске јуче потврдило највеће жариште афричке куге свиња у тој земљи, у Осјечко-барањској жупањи на фарми компаније "Беље" гдје се налази 11.600 свиња и ове животиње ће бити еутаназиране.

- Управо појава афричке куге свиња на овако озбиљној фарми као што је Фарма "Беље" са више од 11.000 свиња говори да се и уз највише биосигурносне мјере дешава ситуација да вирус продре на фарму. Зато морамо бити сви одговорни. Апел на наше пољопривредне произвођаче је да сигурносне мјере подигну на највиши могући ниво - рекао је Лукић.

Афричка куга свиња

