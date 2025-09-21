Logo

"Послије тога ће ђаво да те куша" Отац Предраг Поповић открио једини прави услов за причешће

Фото: Јутјуб/Oтац Предраг Поповић

Отац Предраг Поповић поручио је да ни пост ни подвизи нису довољни за причешће ако нема љубави међу људима. Подсјетио је на примјер Светог Пајсија и истакао да љубав потврђује да смо прави ученици Христови.

На друштвеној мрежи Инстаграм се шири нови снимак оца Предрага Поповића, који говори о најважнијем услову за свето причешће. Његове ријечи изазвале су велику пажњу, јер, како наглашава, пост, подвизи и спољашња правила нису довољни – без љубави међу људима, причешће губи свој смисао.

„Име ти је љубав“

Подсјетио је на ријечи оца Јована Кроштанског: „Господе, име ти је љубав. Љубав између нас, једнако Христос између нас.“ Према Поповићевим ријечима, управо та љубав јесте једини прави услов да би вјерници приступили причешћу.

„Све остало фарисеји могу да испоштују, осим тога“, нагласио је он, додајући да ни пост ни одрицања нису довољни уколико нема љубави.

Примјер Светог Пајсија

У својој бесједи, Отац Предраг подсјетио је и на сусрет будистичког гуруа и Светог Пајсија. Гуру је показивао моћ левитације, а Свети Пајсије му је пришао, загрлио га и пољубио. Управо тај чин љубави, према предању, разоружао је гуруа и показао где се крије истинска сила.

„Не, то није бајка. Истина је у љубави, а Господ нам то и заповједа – да морамо да имамо љубав међу собом“, објаснио је Поповић.

Љубав на проби

Како каже, љубав није само према онима који нас воле. Тек када заволимо једни друге, Господ ће у наше животе слати оне који нас не воле, како би се провјерила јачина наше вјере и љубави.

„Ако волиш онога који тебе воли, какав ти је подвиг? Воли ти онога ко тебе не воли. Па дође тај који мене мрзи и хоће да ме сатре, а ја га не замрзим – то је љубав на провјери. Послије тога ће ђаво да те куша“, истакао је Поповић, позивајући вјернике да препознају изазове као прилику да расту у љубави.

Огледало данашњег друштва

Отац Предраг осврнуо се и на савремене навике, критикујући површно поимање љубави:

„Како да причамо о љубави према непријатељу кад своје свештенике не волимо, своје жене варамо, своју дјецу запостављамо? Тајна дописивања, прељубе, незадовољство владикама – то су слике нашег живота“, рекао је он.

На крају је поручио да се права вјера мјери само љубављу:

„Када волимо једни друге, тек тада смо на путу којим нас Господ води. Љубав потврђује да смо прави ученици Христови.“

