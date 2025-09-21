Да ли је могуће да ово поново раде?! Дијете се онесвијестило због језивог ТикТок изазова

21.09.2025
У једној београдској школи недавно је дошло до инцидента када се ученик седмог разреда онесвијестио током опасног ТикТок изазова познатог као "blackout challenge".
Срећом, дјечак се опоравио, али је догађај узнемирио родитеље и наставнике, па је школа хитно заказала Савјет родитеља.
Овај изазов, иако изгледа као игра, може довести до гушења, трајног оштећења мозга па чак и смрти.
Ужас: Ђак изгубио свијест због ТикТок изазова - ово доводи и до оштећења мозга
Нажалост, слични случајеви већ су забиљежени у свијету, а родитељи у Србији страхују да би и код нас могли имати трагичан исход.
Најчешће учествује троје деце:
Ове сцене се често дешавају у школским тоалетима или двориштима.
Стручњаци наводе три главна разлога због којих дјеца учествују у овим изазовима:
- Недостатак критичког размишљања – дјеца не могу реално да процијене ризик.
- Притисак вршњака – жеља за припадањем и уклапањем у друштво.
- Потрага за лајковима и пажњом – друштвене мреже подстичу децу да ризикују ради популарности.
- Дјеца вапе за пажњом, а ако је не добију код куће, тражиће је на погрешан начин – на интернету - упозорава стручњак за безбједност на интернету, Катарина Јонев.
Психолог Марина Надејин објашњава да тинејџери често вјерују да "њих ништа не може да угрози".
Мозак им у том узрасту још није довољно развијен да сагледа посљедице.
Стручњаци савјетују да је најбоље отворено разговарати са дјецом и изградити повјерење.
Истичу да би требало поставити ограничења времена на мрежама, а са друге стране градити самопоуздање код дјетета.
- Добра вијест је да овај период прође – већ са 17–18 година млади су способнији да доносе зрелије одлуке - закључује Надејин.
(Телеграф)
