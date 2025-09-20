Купила је изгубљени кофер са аеродрома наслијепо: Изненадила се оним што је пронашла унутра

Извор:
Курир
20.09.2025
18:26
Коментари:0
"Била сам мало нервозна због чудног мириса кофера", рекла је Луција
Често оно што је за некога смеће, за другога може постати право благо. Тако се, на примјер, на аукцијама и посебним распродајама могу купити изгубљени кофери са аеродрома, чији садржај остаје мистерија све док их неко не отвори. Иако је губитак ствари један од највећих страхова путника приликом летења, обично се у таквој ситуацији на крају поново „нађу“ са својим пртљагом.
Ипак, повремено се торбе и кофери не преузму, па их аеродроми после неколико мјесеци продају преко аукцијских кућа. Изгубљени кофери понекад крију вриједне предмете, а понекад само ситнице без већег значаја.
@luciasland Part 1/2 - unboxing someone’s lost luggage 🫣✈️🌍 #lostluggage #traveltiktok #traveltok #lostandfound #airportlife ♬ original sound - Lucia🍸🍴
Једна жена је потрошила 130 фунти (око 150 евра) на изгубљени пртљаг са лондонског аеродрома Хитроу и огласила се на друштвеним мрежама како би открила интригантан садржај своје мистериозне куповине.
Луција је ловац на повољне цијене и ризиковала је надајући се да ће имати користи од туђе несреће, пише Daily Express. Рекла је да је мирис кофера био „прилично устајао“, али га је ипак одлучила отворити, а читав процес је снимила и објавила на ТикТоку.
„Распаковала сам кофер и видјела да је изубијан и да му је ручка поломљена. Била сам мало нервозна због чудног мириса, мислећи да ће бити пун мушких прљавих панталона и чарапа“, рекла је Луција.
Свијет
Тијела дјеце пронађена у коферима купљеним на аукцији: Мајка тврди да је невина, браниће се сама
Међутим, Луцији је убрзо постало јасно да је кофер припадао Кинескињи. „Прве ствари које су испале биле су двије књиге на кинеском и улошци“, рекла је. Увјерена да пртљаг не садржи никакве скривене ознаке које би јој омогућиле да га законски врати власници, Луција је наставила да „копа“ по унутрашњости. „Унутра није било торбице ни идентификације. Пронашла сам мексички новчић у вриједности од око 8 пенија (9 центи), па сам се нашалила да сам бар дио новца повратила“, рекла је. Затим је кренула да тражи одјећу коју би могла покушати да прода на апликацији Винтед.
Након што је њен видео прегледан невјероватних девет милиона пута, брзо је објавила нови видео у којем приказује даље претраживање садржаја кофера. „Прво што ми је пало на памет било је да садржај кофера нема никаквог смисла. Нема тоалетних потрепштина, основних ствари, ни доњег веша који вам је потребан за путовање“, рекла је Луција, а затим је издвојила најзанимљивије комаде одјеће које је пронашла.
Србија
Кобре демонстрирале акцију неутралисања нападача
То су били: сукња бренда Crewcuts са цијеном од 49,50 долара на етикети (око 42 евра), затим „слатка“ бијела јакна Abercrombie & Fitch и један насумични мушки пар старих, неносивих ципела. Пажњу су јој привукли и „чудни“ предмети, међу којима су биле кратке панталоне за дјечака од 7 до 8 година, тиркизна хаљина величине XXL и неколико зарђалих и прљавих грицкалица за нокте. Садржај кофера ју је навео да се запита да ли особље аукције претходно отвара пртљаг како би провјерили да ли унутра има нешто вриједно прије него што га продају. „Да ли они изваде драгоцјености, накит, готовину и скупе торбе и ципеле, па онда допуне кофер туђим стварима?“, питала је Луција своје пратиоце.
Одјећу је објавила на Винтеду и рекла да није сигурна да ће успјети да поврати својих 130 фунти. „Радим за авио-компанију – особље апсолутно отвара и претражује пртљаг како би пронашли све могуће трагове који указују на власника. Важно је тачно знати шта се налази у вашем коферу. Ако етикета спадне, аеродромске службе каталогизују унутрашње предмете и траже некога ко ће пријавити исте ствари као изгубљене. Тек након неколико мјесеци одлучују да их ставе на аукцију“, објаснила је једна корисница.
„Проблем са свим тим мистериозним коферима, пакетима или чиме год јесте тај што, ако их оригинални власник није тражио назад, садржај очигледно није био довољно вредан да се потруди“, закључила је друга.
(Курир)
Занимљивости
2 ч0
Занимљивости
4 ч0
Занимљивости
5 ч0
Занимљивости
7 ч0
Најновије
Најчитаније
19
52
19
43
19
27
19
24
19
19
Тренутно на програму