Тренди маникир који морате испробати ове јесени

20.09.2025

14:21

Фото: Unsplash

Прво се појавила лате шминка која је постала вирална на ТикТоку и прикупила преко 220 милиона прегледа у посљедњих неколико недјеља.

Сљедећи су лате нокти који воде тренд чоколадних нијанси корак даље, осигуравајући да га испробамо буквално од главе до пете.

Да резимирамо: лате шминка жели да користимо топле смеђе тонове као што су карамела и какао на очима, јагодицама и уснама за заводљив ефекат који подједнако одговара сунчаном љетњем времену и топлој јесењој клими сезоне. Укратко, то је идеална идеја за наш мејкап за прелазни период.

После љета пуног свијетлих нијанси, вријеме је да у своју колекцију лакова додате њежне смеђе тонове и пустите да тамније боје заблистају. Топли лате тонови одишу осјећајем удобности и елеганције, док савршено употпуњују сваки јесењи изглед, преноси Б92.

У наставку погледајте само неке примјере овог маникира:

