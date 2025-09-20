Тренди маникир који морате испробати ове јесени

20.09.2025
14:21
Коментари:0
Прво се појавила лате шминка која је постала вирална на ТикТоку и прикупила преко 220 милиона прегледа у посљедњих неколико недјеља.
Сљедећи су лате нокти који воде тренд чоколадних нијанси корак даље, осигуравајући да га испробамо буквално од главе до пете.
Да резимирамо: лате шминка жели да користимо топле смеђе тонове као што су карамела и какао на очима, јагодицама и уснама за заводљив ефекат који подједнако одговара сунчаном љетњем времену и топлој јесењој клими сезоне. Укратко, то је идеална идеја за наш мејкап за прелазни период.
После љета пуног свијетлих нијанси, вријеме је да у своју колекцију лакова додате њежне смеђе тонове и пустите да тамније боје заблистају. Топли лате тонови одишу осјећајем удобности и елеганције, док савршено употпуњују сваки јесењи изглед, преноси Б92.
У наставку погледајте само неке примјере овог маникира:
