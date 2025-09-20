Богдановић се вратио тренинзима

20.09.2025
14:11
Коментари:0
Капитен кошаркашке репрезентације Србије Богдан Богдановић се вратио на терен послије повреде коју је задобио у групној фази Евробаскета.
Због повреде задње ложе, Богдановић је пропустио неколико мечева на Евробаскету.
Almost that time... ⌛️ https://t.co/pDL9G08jZ1 pic.twitter.com/rg6sqviXr4— LA Clippers (@LAClippers) September 19, 2025
То се одразило на игру репрезентације у наставку и рану елиминацију у осмини финала против Финске.
Ипак, ако је судити по објави Лос Анђелес Клиперса, Богдановић се сада вратио тренинзима у НБА.
Свијет
Откривена лабораторија амфетамина вриједна 20 милиона долара
Према првим проценама, јасно је да ће Богдан бити спреман за почетак сезоне, с обзиром да је тренирао и са лоптом.
Клиперси доста рачунају на српског капитена ове сезоне, а највише се очекује његов допринос са клупе, пише Б92 Спорт.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму