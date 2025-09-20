Logo

Богдановић се вратио тренинзима

20.09.2025

14:11

Коментари:

0
Повреда Богдана Богдановића на мечу против Португала
Фото: screenshot / AP

Капитен кошаркашке репрезентације Србије Богдан Богдановић се вратио на терен послије повреде коју је задобио у групној фази Евробаскета.

Због повреде задње ложе, Богдановић је пропустио неколико мечева на Евробаскету.

То се одразило на игру репрезентације у наставку и рану елиминацију у осмини финала против Финске.

Ипак, ако је судити по објави Лос Анђелес Клиперса, Богдановић се сада вратио тренинзима у НБА.

Policija

Свијет

Откривена лабораторија амфетамина вриједна 20 милиона долара

Према првим проценама, јасно је да ће Богдан бити спреман за почетак сезоне, с обзиром да је тренирао и са лоптом.

Клиперси доста рачунају на српског капитена ове сезоне, а највише се очекује његов допринос са клупе, пише Б92 Спорт.

Подијели:

Таг:

Богдан Богдановић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Откривена лабораторија амфетамина вриједна 20 милиона долара

Свијет

Откривена лабораторија амфетамина вриједна 20 милиона долара

1 ч

0
Вучић: Ово је опстанак и побједа Србије

Србија

Вучић: Ово је опстанак и побједа Србије

1 ч

0
Министарство упозорава: Казне за грађење без дозвола до 30.000 марака

Друштво

Министарство упозорава: Казне за грађење без дозвола до 30.000 марака

2 ч

0
Нови детаљи злочина у Бечу: Прије убиства, свађали су се око алиментације

Свијет

Нови детаљи злочина у Бечу: Прије убиства, свађали су се око алиментације

2 ч

0

Више из рубрике

Лука Дончић открио гдје ће завршити каријеру

Кошарка

Лука Дончић открио гдје ће завршити каријеру

1 д

0
Србин постао најмлађи дебитант у историји Барселоне

Кошарка

Србин постао најмлађи дебитант у историји Барселоне

2 д

0
Пешић постао члан Куће славних

Кошарка

Пешић постао члан Куће славних

2 д

0
Хрват открио разлог дебакла Србије на Евробаскету

Кошарка

Хрват открио разлог дебакла Србије на Евробаскету

4 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

41

Минић: Србија показала да је значајна војна сила

15

33

Ена Попов провокативном фотографијом залудила мушкарце

15

28

Вилагош остала без медаље!

15

25

Цвијановић: Србија направила огроман искорак у области одбране

15

23

"Више пута ми се враћала болест": Мира Шкорић отворено о борби са раком

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner