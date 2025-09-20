Logo

Откривена лабораторија амфетамина вриједна 20 милиона долара

20.09.2025

14:05

Откривена лабораторија амфетамина вриједна 20 милиона долара
Фото: Pexels

Јужноафричка полиција саопштила је да је на једној фарми на истоку земље откривена и демонтирана лабораторија за производњу амфетамина вредног око 20 милиона америчких долара.

У акцији је ухапшено пет особа "из једне северноамеричке земље", док су још две особе, за које се верује да долазе из западноафричких земаља, успеле да побегну, наводи се у званичном саопштењу полиције, преноси данас ББЦ.

На фотографијама које је објавила полиција виде се индустријска опрема за производњу, ваге и пластичне кутије испуњене забрањеном супстанцом.

радник-грађевина

Друштво

Министарство упозорава: Казне за грађење без дозвола до 30.000 марака

Према подацима Уједињених нација, географски положај Јужноафричке Републике и "пропусне границе" чине је погодним транзитним чвориштем за кријумчарење наркотика.

Слична лабораторија откривена је прошле године на удаљеној фарми у другом делу земље, када су ухапшена два мексичка и два јужноафричка држављанина.

