Logo

Министарство упозорава: Казне за грађење без дозвола до 30.000 марака

Извор:

СРНА

20.09.2025

13:46

Коментари:

0
Министарство упозорава: Казне за грађење без дозвола до 30.000 марака
Фото: Pixabay

Закон о уређењу простора и грађењу прописао је новчане казне од 5.000 до 30.000 КМ за правна лица и од 500 до 5.000 КМ за физичка лица за прекршај за инвеститоре који граде без или у супротности са грађевинском дозволом, подсјећају у Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију.

У Министарству наводе да се грађењу објекта може приступити само на основу рјешења којим се издаје грађевинска дозвола, осим у случајевима када у складу са законским одредбама није потребно прибавити грађевинску дозволу, а то су радови и објекти који се врше на основу идејног пројекта, локацијских услова и записника о исколчавању објекта.

"Грађевинска дозвола издаје се за грађење цијелог објекта, а може се издати и за дио објекта који чини техничку, технолошку или функционалну цјелину. Да би се приступило градњи неопходно је претходно прибављање потребних дозвола, а потом извођење радова у складу са издатим дозволама. Свако поступање супротно наведеном је кршење закона и представља бесправну градњу", речено је Срни у ресорном министарству.

За контролу у овој области задужена је Републичка управа за инспекцијске послове, а прописана су и овлашћења грађевинског инспектора у случају бесправне градње.

Златица Митровић-злочин у Бечу

Свијет

Нови детаљи злочина у Бечу: Прије убиства, свађали су се око алиментације

Надлежни инспектор овлашћен је да нареди рушење објекта или његових дијелова, или уклањање изведених радова и успостављање првобитног стања на терет инвеститора, ако утврди да су грађење, односно радови изведени или се изводе без грађевинске дозволе, односно без локацијских услова и записника.

У Министарству указују и на то да је Кривичним Закоником Републике Српске прописано кривично д‌јело стварање опасности непрописним извођењем грађевинских радова.

Подијели:

Тагови:

kazne

građevina

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC

Друштво

Да ли се сутра на Малу Госпојину пости? Трпеза треба да вам изгледа тачно овако

4 ч

0
У Европи велика потражња за гљивама: Откупљивачи плаћају и до 25 марака

Друштво

У Европи велика потражња за гљивама: Откупљивачи плаћају и до 25 марака

5 ч

0
Na fotografiji je prikazan pelet

Друштво

У сусрет сезони гријања: Ево како ћете препознати квалитетан пелет

5 ч

0
Уживајте у викенду: Данас сунчано и веома топло, уз пролазну облачност

Друштво

Уживајте у викенду: Данас сунчано и веома топло, уз пролазну облачност

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

41

Минић: Србија показала да је значајна војна сила

15

33

Ена Попов провокативном фотографијом залудила мушкарце

15

28

Вилагош остала без медаље!

15

25

Цвијановић: Србија направила огроман искорак у области одбране

15

23

"Више пута ми се враћала болест": Мира Шкорић отворено о борби са раком

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner