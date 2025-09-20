Министарство упозорава: Казне за грађење без дозвола до 30.000 марака

Извор:
СРНА
20.09.2025
13:46
Закон о уређењу простора и грађењу прописао је новчане казне од 5.000 до 30.000 КМ за правна лица и од 500 до 5.000 КМ за физичка лица за прекршај за инвеститоре који граде без или у супротности са грађевинском дозволом, подсјећају у Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију.
У Министарству наводе да се грађењу објекта може приступити само на основу рјешења којим се издаје грађевинска дозвола, осим у случајевима када у складу са законским одредбама није потребно прибавити грађевинску дозволу, а то су радови и објекти који се врше на основу идејног пројекта, локацијских услова и записника о исколчавању објекта.
"Грађевинска дозвола издаје се за грађење цијелог објекта, а може се издати и за дио објекта који чини техничку, технолошку или функционалну цјелину. Да би се приступило градњи неопходно је претходно прибављање потребних дозвола, а потом извођење радова у складу са издатим дозволама. Свако поступање супротно наведеном је кршење закона и представља бесправну градњу", речено је Срни у ресорном министарству.
За контролу у овој области задужена је Републичка управа за инспекцијске послове, а прописана су и овлашћења грађевинског инспектора у случају бесправне градње.
Надлежни инспектор овлашћен је да нареди рушење објекта или његових дијелова, или уклањање изведених радова и успостављање првобитног стања на терет инвеститора, ако утврди да су грађење, односно радови изведени или се изводе без грађевинске дозволе, односно без локацијских услова и записника.
У Министарству указују и на то да је Кривичним Закоником Републике Српске прописано кривично дјело стварање опасности непрописним извођењем грађевинских радова.
