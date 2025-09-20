Logo

У Европи велика потражња за гљивама: Откупљивачи плаћају и до 25 марака

Глас Српске

20.09.2025

10:40

У Европи велика потражња за гљивама: Откупљивачи плаћају и до 25 марака

Сезона бербе и откупа гљива почела је широм Српске гд‌је многи откупљивачи, због велике потражње за овим шумским плодовима у Европи, берачима исплаћују и до 25 марака за килограм.

Док су сакупљачи у појединим дијеловима Српске због суше остали празних руку, у Херцеговини и средњој Босни, род је прилично добар. Смањењу количина на тржишту, тврде откупљивачи, доприноси и то што млади избјегавају сакупљање гљива, остављајући посао углавном старијим берачима.

Власник једне компаније из Челинца, која се бави откупом и прерадом шумских плодова, Боран Маглов каже да је гљива родила у Херцеговини, посебно у Невесињу, гд‌је имају откупну станицу, као и у средњој Босни.

– Иако је година била изузетно сушна и изостале су прољећне и љетне кише, презадовољни смо како је сада родила гљива. У протеклих 15 дана извезли смо око 40 тона. Готово у сваком граду имамо своје кооперанте и откупне станице, а сви наши сарадници су уговором везани за фирму -рекао је Маглов, чије асортиман и даље тражен у иностранству, прије свега у Италији и Словенији, док Француска, Њемачка и Аустрија ове године купују нешто мање због рецесије.

Додао је да тренутна откупна цијена вргања прве класе износи између осам и десет марака по килограму, те да она зависи искључиво од понуде и потражње.

– “Када гљива нема ни у Румунији ни у Бугарској, плаћамо је и по неколико пута скупље. Ако цијена падне на шест марака, тада смо принуђени да је замрзавамо, а то носи високе трошкове – истакао је Маглов.

Према његовим ријечима, проблем је и у све мањем броју берача, јер млади одлазе, а они који остају све су старији.

Сасвим другачије искуство има власник једног зворничког предузећа Младен Мијатовић који каже да је овогодишња сезона најлошија у посљедње четири деценије колико се бави овим послом.

Свијет

Марина отишла у Рим па доживјела непријатност: "Покушали су да ме преваре на моје очи, ужас!"

– Сезона је требало да почне у мају, али гљива готово да није било. Тек сад понегд‌је се појави покоја. До јуче нисам откупио више од 150 килограма, што све говори. Купци из Њемачке, Швајцарске, Француске и других земаља стално зову и траже гљиве, али им тренутно немамо шта да понудимо - истакао је Мијатовић.

Он додаје да је откупна цијена вргања у протеклих неколико дана била између 18 и 25 КМ, што се никада није дешавало у ово доба године.

– Потражња је огромна, али ако у наредним данима не падну кише, биће слабо. Млађи људи неће да беру, а они који се одлучују на то углавном су старији, и тај број се из године у годину смањује – нагласио је Мијатовић.

С друге стране, инструктор гљиварства из Центра за посјетиоце “Пецка” код Мркоњић Града Боро Марић истиче да је у том крају сезона изузетна.

– Гљива има посвуда. На терену је доста берача, како оних који сакупљају ради продаје, тако и ентузијаста. Може се наћи већина уобичајених врста за ово вријеме, а ове године сам први пут нашао и коврџаву кокицу, ријетку, али јестиву гљиву – каже Марић за Глас Српске.

гљиве

