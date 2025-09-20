Logo

Српска богатија за 20 беба

20.09.2025

08:19

Српска богатија за 20 беба
Фото: pexels

У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 20 беба, осам дјевојчица и 12 дјечака, потврђено је Срни у породилиштима.

У породилишту у Зворнику рођено је седам беба, Бањалуци шест, Добоју и Бијељини по три, а у Требињу једна беба.

У Зворнику су рођене четири дјевојчице и три дјечака, Бањалуци по три дјевојчице и дјечака, Добоју три дјечака, Бијељини два дјечака и дјевојчица, а Требињу дјечак.

Друштво

Стање на путевима: Опрезно возите на дионицама кроз усјеке

У породилиштима Невесиње, Фоча и Приједор није било порода.

Подаци из породилишта у Градишци и Источном Сарајеву нису били доступни.

