Српска богатија за 20 беба

20.09.2025
У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 20 беба, осам дјевојчица и 12 дјечака, потврђено је Срни у породилиштима.
У породилишту у Зворнику рођено је седам беба, Бањалуци шест, Добоју и Бијељини по три, а у Требињу једна беба.
У Зворнику су рођене четири дјевојчице и три дјечака, Бањалуци по три дјевојчице и дјечака, Добоју три дјечака, Бијељини два дјечака и дјевојчица, а Требињу дјечак.
У породилиштима Невесиње, Фоча и Приједор није било порода.
Подаци из породилишта у Градишци и Источном Сарајеву нису били доступни.
