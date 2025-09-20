Logo

Стање на путевима: Опрезно возите на дионицама кроз усјеке

20.09.2025

08:11

Стање на путевима: Опрезно возите на дионицама кроз усјеке
Фото: Pixabay

На већини путева у Републици Српској и ФБиХ саобраћај се јутрос одвија уз повољне временске услове, с тим да се возачима скреће пажња на дионицама које пролазе кроз усјеке и поред камених косина, због могућих одрона.

На путевима на којима се изводе санациони радови, режим вожње је измијењен и регулисан привременом сигнализацијом, чије је поштовање обавезно, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

На дионици магистралног пута Орловци-Свале, због реконструкције раскрснице магистралног и регионалног пута, те Омладинског пута у Приједору, до сутра је обустављен саобраћај, који је преусмјерен одговарајућом путоказном сигнализацијом.

На регионалном путу Билећа-Делеуша, због санације коловоза, саобраћај ће бити потпуно обустављен до 24. септембра од 8.00 до 15.00 часова. За вријеме обуставе, саобраћај ће бити преусмјерен на магистрални пут Билећа-Требиње-Клобук.

Због уређења раздјелног појаса измијењен је режим у одвијању саобраћаја на аутопуту Бањалука-Градишка и Бањалука-Добој.

У току је санација магистралног пута Бијељина-Шепак и Рача-Бијељина на обилазници око града. Радови се изводе од 7.00 до 17.00 часова, због чега ће се саобраћај одвијати успорено, једном саобраћајном траком.

На магистралном путу Гацко-Фоча у мјесту Саставци, због санације коловоза саобраћај се одвија успорено, уз краткотрајне застоје.

Због извођења санационих радова на дионици магистралног пута Челинац-Котор Варош, те на дионицама регионалних путева Челинац-Укрина и Укрина-Клупе измијењен је режим у одвијању саобраћаја.

Због изградње тротоара уз магистрални пут Градишка-Чатрња измијењен је режим у одвијању саобраћаја.

Саобраћајни режим измијењен је због извођења радова на дионици магистпалног пута Добро Поље-Миљевина на локалитету мале хидроелектране Б-3.

На магистралном путу Доња Буковица-Вршани и Вршани-Бијељина измијењен је режим у одвијању саобраћаја због санације пута. Саобраћај се одвија наизмјенично, једном саобраћајном траком уз привремено постављену сигнализацију.

Због реконструкције магистралног пута Брод на Дрини-Хум, измијењен је режим у одвијању саобраћаја.

На магистралном путу Србац-Дервента измијењен је режим у одвијању саобраћаја због радова на рехабилитацији наведеног магистралног пута.

На дионицама магистралних путева Приједор-Козарац-Ламовита и Црквина-Модрича ради укључивања и искључивања механизације која је ангажована на изградњи аутопутева Бањалука-Приједор и Вукосавље-Брчко измијењен је режим саобраћаја.

tur-nev 19092025

Свијет

Страшно невреме погодило Турску: Таласи високи и до два метра уништили плажу

На дионици магистралног пута Добро Поље-Миљевина, саобраћај се одвија успорено, једном саобраћајном траком, наизмјеничним пропуштањем возила.

Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком. Саобраћај регулише привремено постављена саобраћајна сигнализација. На мосту се забрањује саобраћај за возила чија дозвољена маса прелази 30 тона.

На регионалном путу Разбој-Руданка, на локацији превој Љескове воде, због радова, саобраћај се за путничка возила одвија успорено, док се теретна возила преусмјеравају на алтернативни правац преко Јелаха.

Ради укључивања и искључивања механизације која је ангажована на изградњи аутопута на коридору Пет це од моста Руданка до тунела Путниково брдо 2, измијењен је режим саобраћаја на магистралном путу Руданка-Добој.

Због извођења радова на рехабилитацији магистралног пута Градишка–Нова Топола– Клашнице, и изградње три кружна тока на дионици Клашнице-Нова Топола измијењен је режим у одвијању саобраћаја.

У мјесту Доња Палежница, због појаве одрона на регионалном путу Бушлетић-Зелиња, саобраћај се одвија успорено, једном саобраћајном траком.

Због активираног клизишта, у прекиду је одвијање саобраћаја на регионалном путу Угљевик-Главичице, у мјесту Угљевик Село, док је на магистралном путу Фоча-Добро Поље у мјесту Тухаљи, саобраћај отежан.

До повремених застоја од 7.00 до 17.00 часова долази и на магистралном путу Добро Поље-Миљевина због санације клизишта.

Vucic - Aleksandar - 06092025

Србија

Вучић: Стабилност, сигурност и мир не можете слабошћу да сачувате

На регионалном путу Карановац-Кнежево, у мјесту Љубачево, због појаве клизишта, саобраћај се одвија једном траком у дужини од 40 метара. Од 9.00 до 15.00 часова долазиће до повремене обуставе саобраћаја у трајању од 10 до 15 минута због санације клизишта и радова на проширењу коловозне траке.

Због активираних клизишта, једном саобраћајном траком, у дужини од 50 метара, саобраћај се одвија на регионалном путу Прњавор-Укрина, у мјесту Вијачани.

Због опасности од појаве клизишта, на регионалном путу Стари Угљевик-Главичице, у рејону Старог Угљевика забрањен је саобраћај за сва возила, а за теретна возила између предузећа Рудинг, у мјесту Вучјак и раскрснице у Мезграји.

У ФБиХ радови су актуелни на дионици аутопута А-1 Подлугови-Сарајево сјевер, као и на магистралним путевима Коњиц-Јабланица, Јабланица-Прозор, Семизовац-Олово, Мостар-Читлук и Јајце-Црна Ријека.

На магистралном путу Јабланица-Блидиње дозвољен саобраћај за сва возила до 3,5 тоне укупне масе.

На граничним прелазима нема дужих задржавања.

У функцији је и гранични прелаз Крстац на путу Гацко-Никшић.

Чалино Санчез

Свијет

Током наступа добио језиву поруку, али храбро наставио да пјева: То му је био крај

Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тона.

На граничном прелазу Каракај забрањен је саобраћај за возила преко пет тона највеће дозвољене масе и таква возила се преусмјеравају на нови мост Братољуб у Братунцу и на гранични прелаз Рача.

Шлепери и теретна моторна возила могу саобраћати на граничном прелазу Шепак од 9.00 до 13.00 и од 22.00 до 6.00 часова, а викедном само у ноћном термину.

