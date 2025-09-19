Страшно невреме погодило Турску: Таласи високи и до два метра уништили плажу

Извор:
19.09.2025
22:34
Читалац портала Црна Хроника који тренутно љетује у Турској послали су снимке и фотографије из љетовалишта Кемер, гдје је данас забиљежено снажно невријеме.
Према њиховим ријечима, јак ветар и таласи високи и до два метра у само неколико минута потпуно су уништили плажни инвентар.
"Све тенде су поломљене, столови и столице разбацани, плажа је изгледала као послије олује," наводе свједоци.
Иако су призори на тренутке изгледали драматично, саговорници кажу да су туристи углавном сигурни, а особље хотела покушава санирати штету и склонити разбацани инвентар.
Упркос невремену, гости који у септембру бораве на турској ривијери остају оптимистични:
"Вријеме је нестабилно, али и даље уживамо. Море је топло, а Кемер има своју посебну чар чак и када га погоди олуја. Септембарско љетовање је увијек другачије, мање гужве, а атмосфера опуштенија," поручили су.
Снимак летовалишта након невремена можете видјети овдје.
