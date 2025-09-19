Logo

Ове грешке у Њемачкој вас могу коштати и до 50.000 евра

Извор:

Феникс магазин

19.09.2025

22:20

Коментари:

0
Ове грешке у Њемачкој вас могу коштати и до 50.000 евра
Фото: Pixabay

Иако се вртларска сезона у Њемачкој ближи крају, јесен доноси нове обавезе.

Лишће које опада с дрвећа мора се редовно уклањати с плочника и дворишта, јер његово накупљање може представљати опасност и довести до казни – чак до 50.000 евра.

Уколико се лишће не уклони, то се сматра управним прекршајем, а власници кућа сносе одговорност ако због тога дође до несреће. Поред лишћа, морају се уклањати и остаци биља, корова и цвијећа – све што постаје клизаво када је мокро.

FCAS

Свијет

Расту тензије између двије европске силе: Сукобиле се због моћног оружја

Кориштење дувача и усисивача лишћа дозвољено је само радним даном, и то у тачно одређеним временским интервалима (9–13h и 15–17h). Кршење правила о буци може такође резултује високим новчаним казнама.

Спаљивање лишћа и дрва у властитом врту у већини је случајева забрањено. Иако неке општине дозвољавају изузетке, паљења се морају најавити и одобрити. Затворене ватре (мање од један метар промјера) попут ватрених зд‌јела су дозвољене, али и ту важе строги безбједносни прописи.

Како бисте избјегли казне и непотребне компликације, савјетује се придржавање локалних правила о вртларству и одлагању отпада, пише Феникс.

Подијели:

Тагови:

Њемачка

kazne

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Жестоке казне за бахате возаче у хитној процедури

Друштво

Жестоке казне за бахате возаче у хитној процедури

16 ч

0
Дошло вријеме за казне: И до 5 година затвора због креирања дипфејк садржаја

Наука и технологија

Дошло вријеме за казне: И до 5 година затвора због креирања дипфејк садржаја

1 д

0
Ако у овом граду баците опушак цигарете на јавну површину, чека вас папрена казна

Свијет

Ако у овом граду баците опушак цигарете на јавну површину, чека вас папрена казна

1 д

0
Уводе Суперблицер камеру: Сви возачи на мети, казне огромне

Ауто-мото

Уводе Суперблицер камеру: Сви возачи на мети, казне огромне

1 д

0

Више из рубрике

Судар бродова у Босфорском мореузу, повријеђено 8 особа

Свијет

Судар бродова у Босфорском мореузу, повријеђено 8 особа

1 ч

0
Брутална порука Американаца: Украјина да се помири са губитком територије

Свијет

Брутална порука Американаца: Украјина да се помири са губитком територије

1 ч

0
Пријетња Русији: Активираће Члан 4!

Свијет

Пријетња Русији: Активираће Члан 4!

1 ч

0
Од‌јекнула експлозија: Има мртвих

Свијет

Од‌јекнула експлозија: Има мртвих

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

58

Током наступа добио језиву поруку, али храбро наставио да пјева: То му је био крај

22

44

Падају цијене: Трамп оком, нафташи скоком

22

34

Страшно невреме погодило Турску: Таласи високи и до два метра уништили плажу

22

20

Ове грешке у Њемачкој вас могу коштати и до 50.000 евра

22

18

Судар бродова у Босфорском мореузу, повријеђено 8 особа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner