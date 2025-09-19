Ове грешке у Њемачкој вас могу коштати и до 50.000 евра

Извор:
Иако се вртларска сезона у Њемачкој ближи крају, јесен доноси нове обавезе.
Лишће које опада с дрвећа мора се редовно уклањати с плочника и дворишта, јер његово накупљање може представљати опасност и довести до казни – чак до 50.000 евра.
Уколико се лишће не уклони, то се сматра управним прекршајем, а власници кућа сносе одговорност ако због тога дође до несреће. Поред лишћа, морају се уклањати и остаци биља, корова и цвијећа – све што постаје клизаво када је мокро.
Кориштење дувача и усисивача лишћа дозвољено је само радним даном, и то у тачно одређеним временским интервалима (9–13h и 15–17h). Кршење правила о буци може такође резултује високим новчаним казнама.
Спаљивање лишћа и дрва у властитом врту у већини је случајева забрањено. Иако неке општине дозвољавају изузетке, паљења се морају најавити и одобрити. Затворене ватре (мање од један метар промјера) попут ватрених здјела су дозвољене, али и ту важе строги безбједносни прописи.
Како бисте избјегли казне и непотребне компликације, савјетује се придржавање локалних правила о вртларству и одлагању отпада, пише Феникс.
