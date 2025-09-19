Logo

Пријетња Русији: Активираће Члан 4!

Извор:

Б92

19.09.2025

21:38

Коментари:

0
Пријетња Русији: Активираће Члан 4!
Фото: Tanjug/AP/Sputnik/Kremlin/Alexander Kazakov

Естонија је одлучила да затражи консултације по Члану 4 НАТО-а због кршења њеног ваздушног простора са стране руских борбених авиона саопштио је данас предсједник естонске владе Кристен Михал.

"Јутрос су три руска борбена авиона МиГ-31 ушла у естонски ваздушни простор. НАТО ловци су одговорили и руски авиони су били приморани да се склоне. Такво кршење је потпуно неприхватљиво. Влада Естоније је одлучила да затражи консултације по члану 4 НАТО-а", написао је он на платформи X.

Члан 4 омогућава чланицама да позову на састанак НАТО када сматрају да је угрожена њихова територијална безбједност, а представља важан корак у дипломатском и безбједносном одговору Алијансе.

ruski avion tanjugap

Свијет

Три руска МиГ-а ушла у ваздушни простор Естоније

Шведски премијер Улф Кристерсон оцијенио је данас да руски упад у естонски ваздушни простор показује "озбиљност руске пријетње европској безбједности".

"Веома забрињавајући извјештаји о руској повреди естонског ваздушног простора. Овај инцидент, као и друге недавне руске повреде ваздушног простора земаља НАТО-а, још једном илуструје озбиљност руске пријетње европској безбједности и чињеницу да се наша и спремност НАТО-а", навео је он.

У вези са инцидентом, послати су шведски авиони ЈАС 39 Грипен који су дочекали руске борбене авионе када су стигли до Балтичког мора и пратили их назад у руски ваздушни простор, рекла је за шведски јавни сервис СВТ министарка спољних послова те земље Марија Малмер Стенергард.

Руска Амбасада- 07092025

Република Српска

Амбасада Русије у БиХ: НАТО бомбардовање преседан који је западу дао привид некажњивости

Она је нарушавање естонског ваздушног простора назвала "бруталним".

"Нажалост, Естонија се навикла да руски авиони редовно крше естонски ваздушни простор, али ово је био озбиљнији инцидент", додала је Стенергард.

Прије неколико дана Члан 4 је активирала и Пољска након што су оборени дронови на њиховој територији. У историји НАТО неколико пута је активиран поменути члан, највише се то дешавало у режији Турске.

(б92)

