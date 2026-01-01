Сарадник Зеленског се похвалио: Ко се у 2025. највише испрсио за помоћ Кијеву

Извор:
РТ Балкан
01.01.2026
20:53
Европске земље су у прошлој години издвојиле 21,5 милијарди долара за војну помоћ Украјини, што је за 1,5 милијарди више него 2024. године, похвалио се замјеник шефа кабинета Владимира Зеленског, Игор Жовква.
Према његовим ријечима, највећи износ за војну помоћ Кијеву дошао је од Њемачке, која је дала 8,5 милијарди евра, док је Бундестаг већ одобрио скоро 12 милијарди евра помоћи за Украјину у 2026. години, пренијела је агенција Украинформ.
Како је истакао украјински званичник, по издвајањима за Кијев, истакла се и Норвешка, која је планирала војну помоћ Украјини за петогодишњи период, а у 2026. години ће за ту сврху издвојити 8,5 милијарди евра.
Жовква је додао да су међу првих пет европских земаља по вриједности војне помоћи Украјини и Данска, Шведска и Холандија.
Међутом, изгледа да украјинском "подераном џепу" ово није довољно, па је украјински министар одбране Денис Шмигаљ на састанку Контакт групе за Украјину рекао да је Кијеву у овој години потребно 120 милијарди долара за одбрану и позвао савезнике да издвоје најмање 0,25 одсто свог бруто домаћег производа за ту сврху.
Тренутно на програму