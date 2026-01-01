Logo
Large banner

Сарадник Зеленског се похвалио: Ко се у 2025. највише испрсио за помоћ Кијеву

Извор:

РТ Балкан

01.01.2026

20:53

Коментари:

0
Украјина
Фото: Таnjug

Европске земље су у прошлој години издвојиле 21,5 милијарди долара за војну помоћ Украјини, што је за 1,5 милијарди више него 2024. године, похвалио се замјеник шефа кабинета Владимира Зеленског, Игор Жовква.

Према његовим ријечима, највећи износ за војну помоћ Кијеву дошао је од Њемачке, која је дала 8,5 милијарди евра, док је Бундестаг већ одобрио скоро 12 милијарди евра помоћи за Украјину у 2026. години, пренијела је агенција Украинформ.

Како је истакао украјински званичник, по издвајањима за Кијев, истакла се и Норвешка, која је планирала војну помоћ Украјини за петогодишњи период, а у 2026. години ће за ту сврху издвојити 8,5 милијарди евра.

Жовква је додао да су међу првих пет европских земаља по вриједности војне помоћи Украјини и Данска, Шведска и Холандија.

Међутом, изгледа да украјинском "подераном џепу" ово није довољно, па је украјински министар одбране Денис Шмигаљ на састанку Контакт групе за Украјину рекао да је Кијеву у овој години потребно 120 милијарди долара за одбрану и позвао савезнике да издвоје најмање 0,25 одсто свог бруто домаћег производа за ту сврху.

Подијели:

Тагови:

Украјина

Њемачка

Владимир Зеленски

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Магла и снијег не помажу: Слом украјинских контранапада на два важна правца

Свијет

Магла и снијег не помажу: Слом украјинских контранапада на два важна правца

5 ч

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Свијет

Терористички напад у новогодишњој ноћи: Украјинци гађали хотел, више од 20 погинулих

7 ч

2
Русија: Оборен украјински борбени авион, ''паметна'' бомба и 250 дронова

Свијет

Русија: Оборен украјински борбени авион, ''паметна'' бомба и 250 дронова

8 ч

0
Начелник Генералштаба руске војске: Пробили смо дубоко у одбрану украјинских снага

Свијет

Начелник Генералштаба руске војске: Пробили смо дубоко у одбрану украјинских снага

1 д

0

Више из рубрике

Напад на Путинову резиденцију: Кључни доказ предат Американцима

Свијет

Напад на Путинову резиденцију: Кључни доказ предат Американцима

2 ч

0
Србин био у дискотеци смрти у Швајцарској: Од Стефана ни трага, породица моли за помоћ

Свијет

Србин био у дискотеци смрти у Швајцарској: Од Стефана ни трага, породица моли за помоћ

2 ч

0
Предвиђања "новог Нострадамуса" за 2026. годину: Једну земљу чека катастрофа

Свијет

Предвиђања "новог Нострадамуса" за 2026. годину: Једну земљу чека катастрофа

4 ч

0
Индија "преузела" БРИКС

Свијет

Индија "преузела" БРИКС

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

30

Огласио се Роберто Карлос послије операције

22

02

Кад је боље користити маслац, а кад маргарин?

21

52

Незапамћена трагедија у Швајцарској: Међу страдалима нема држављана БиХ!

21

46

Тринкијери: Рекао сам, не могу послије Жељка

21

45

Макрон се обратио у новогодишњем говору: Све мање људи занима шта има да каже

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner