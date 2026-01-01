Терористички напад у новогодишњој ноћи: Украјинци гађали хотел, више од 20 погинулих

01.01.2026
14:56
Коментари:0
У првом сату нове 2026. године кијевски режим је извршио још један терористички акт против цивила руских региона, саопштило је Министарство спољних послова Русије.
"За више од 70 цивила Нова година се претворила у трагедију: нацисти су беспилотним летјелицама напали кафић и хотел у Херсонској области", напоменули су у руском спољнополитичком ресору.
Погинуле су 24 особе, више од 50 је рањено и хоспитализовано. Међу повријеђенима је шесторо малољетника, а једно дијете је убијено.
"Нема сумње да је напад био унапред испланиран – беспилотне летјелице су циљано дејствовале по мјесту окупљања цивила у тренутку прославе Нове године", закључили су у руском Министарству спољних послова.
Губернатор региона Владимир Салдо је нагласио да су 2. и 3. јануар проглашени даном жалости у региону.
Реагујући на напад, портпарол Министарства спољних послова Русије Марија Захарова рекла је да Руска Федерација за ову трагедију криви све оне који "спонзоришу терористичке изроде" у Украјини.
Истакла је да је Банкова (улица у којој се налази кабинет Зеленског) "синоћ банчила славећи Нову годину" – Оружане снаге Украјине извеле су напад на кафић у Херсонској области услед чега су погинуле 24 особе, више од 50 је рањено, а петоро дјеце је хоспитализовано.
Свијет
1 ч0
Свијет
21 ч0
Свијет
1 д0
Свијет
2 д0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
15
53
15
51
15
45
15
37
15
32
Тренутно на програму