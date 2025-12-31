Шок план из Брисела: На хиљаде војника улазе у Украјину

Извор:
Б92
31.12.2025
18:23
Коментари:0
Европске земље спремне су да пошаљу између 10.000 и 15.000 војника у Украјину током првих шест мјесеци након престанка сукоба, у оквиру безбједносних гаранција, пише њемачки лист Ди Велт.
Како они наводе, те снаге би имале задатак да надзиру могући прекид ватре између Русије и Украјине.
Према информацијама из дипломатских кругова у Бриселу, планови о томе како би безбједносне гаранције за Украјину могле да изгледају већ су спремни.
Регион
Хапшење у комшилуку, погледајте какву је експлозију изазвао на школском игралишту
"Развили су их углавном војни стручњаци из оружаних снага Уједињеног Краљевства и Француске у сарадњи са Бриселом", извијестили су дипломатски представници упознати са током преговора.
Наводи се да су управо Француска и Уједињено Краљевство спремне да, ако буде потребно, надзиру поштовање прекида ватре користећи копнене снаге.
Процјена је да би број војника у мисији износио од 10.000 до 15.000 током првих шест мјесеци након завршетка сукоба.
Остали спортови
Шок за свијет бокса: Џошуа је можда завршио каријеру након несреће
Поред тога, дипломатски извори истичу да су "Француска и Уједињено Краљевство спремне да учествују у надзору прекида ватре чак и без мандата Уједињених нација (УН) или Европске уније".
За покретање мисије био би довољан само позив из Украјине. Надзор прекида ватре из ваздуха и са мора требало би да обезбиједе државе сусједне Украјини, док Турска такође игра важну улогу у развоју планова, с обзиром на то да би могла да надзире регион Црног мора.
Занимљивости
3 ч0
Свијет
3 ч0
Фудбал
3 ч0
Хроника
3 ч0
Најновије
Најчитаније
21
00
20
50
20
40
20
30
20
20
Тренутно на програму