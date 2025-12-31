Logo
Шок план из Брисела: На хиљаде војника улазе у Украјину

Извор:

Б92

31.12.2025

18:23

Фото: Танјуг/АП

Европске земље спремне су да пошаљу између 10.000 и 15.000 војника у Украјину током првих шест мјесеци након престанка сукоба, у оквиру безбједносних гаранција, пише њемачки лист Ди Велт.

Како они наводе, те снаге би имале задатак да надзиру могући прекид ватре између Русије и Украјине.

Према информацијама из дипломатских кругова у Бриселу, планови о томе како би безбједносне гаранције за Украјину могле да изгледају већ су спремни.

експлозија ЗГ

Регион

Хапшење у комшилуку, погледајте какву је експлозију изазвао на школском игралишту

"Развили су их углавном војни стручњаци из оружаних снага Уједињеног Краљевства и Француске у сарадњи са Бриселом", извијестили су дипломатски представници упознати са током преговора.

Кључна улога Француске и Велике Британије

Наводи се да су управо Француска и Уједињено Краљевство спремне да, ако буде потребно, надзиру поштовање прекида ватре користећи копнене снаге.

Процјена је да би број војника у мисији износио од 10.000 до 15.000 током првих шест мјесеци након завршетка сукоба.

Ентони Џошуа

Остали спортови

Шок за свијет бокса: Џошуа је можда завршио каријеру након несреће

Поред тога, дипломатски извори истичу да су "Француска и Уједињено Краљевство спремне да учествују у надзору прекида ватре чак и без мандата Уједињених нација (УН) или Европске уније".

За покретање мисије био би довољан само позив из Украјине. Надзор прекида ватре из ваздуха и са мора требало би да обезбиједе државе сусједне Украјини, док Турска такође игра важну улогу у развоју планова, с обзиром на то да би могла да надзире регион Црног мора.

