Хапшење у комшилуку, погледајте какву је експлозију изазвао на школском игралишту

Извор:
Б92
31.12.2025
18:16
Мушкарац (34) који је у понедељак увече на школском игралишту Основне школе "Јулија Кловића" на загребачкој Трешњевци изазвао експлозију, ухапшен је и данас је новчано кажњен на Општинском суду, саопштила је полиција.
Због ремећења јавног реда и мира изречена му је новчана казна у износу од 3.500 евра, стоји, наводи се у саопштењу.
Криминалистичким истраживањем утврђено је да је 34-годишњак на игралишту активирао направу састављену од два пластична канистера испуњена непознатом запаљивом течношћу, које је запалио пиротехничким средством.
Trešnjevka live 29.12.2025 pic.twitter.com/QmXEVhtwL7— Daniel Mondekar (@daniel_mondekar) December 29, 2025
Полиција наводи да је због тога избио велики отворени пламен у облику "печурке" и одјекнула је изразито гласна детонација која је узнемирила већи број грађана.
