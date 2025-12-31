Logo
Хапшење у комшилуку, погледајте какву је експлозију изазвао на школском игралишту

Извор:

Б92

31.12.2025

18:16

Коментари:

0
Хапшење у комшилуку, погледајте какву је експлозију изазвао на школском игралишту
Фото: Printscreen/X/

Мушкарац (34) који је у понедељак увече на школском игралишту Основне школе "Јулија Кловића" на загребачкој Трешњевци изазвао експлозију, ухапшен је и данас је новчано кажњен на Општинском суду, саопштила је полиција.

Због ремећења јавног реда и мира изречена му је новчана казна у износу од 3.500 евра, стоји, наводи се у саопштењу.

Криминалистичким истраживањем утврђено је да је 34-годишњак на игралишту активирао направу састављену од два пластична канистера испуњена непознатом запаљивом течношћу, које је запалио пиротехничким средством.

Полиција наводи да је због тога избио велики отворени пламен у облику "печурке" и од‌јекнула је изразито гласна детонација која је узнемирила већи број грађана.

Ентони Џошуа

Остали спортови

Шок за свијет бокса: Џошуа је можда завршио каријеру након несреће

У експлозији није било повређених особа, нити је дошло до оштећења имовине, навели су из полиције.

Коментари (0)
