Logo
Large banner

Мандић не жели да води сједницу због ситуације у Зети

Извор:

СРНА

31.12.2025

16:44

Коментари:

0
Мандић не жели да води сједницу због ситуације у Зети

Предсједник Скупштине Црне Горе Андрија Мандић рекао је да не може да води данашњу сједницу парламента јер се "ситуација у Зети усложава".

Лидер Демократске народне партије Милан Кнежевић позвао је локалну власт у Подгорици да одблокирају путеве у зетском селу Ботун гдје је јуче почела изградња колектора за пречишћавање отпадних вода мимо воље мјештана.

Кнежевић је најавио да, ако се то не деси и путеви не буду одблокирани, мјештани изаћи са механизацијом сутра у 12.00 часова.

Мандић је тим поводом рекао да све проблеме треба рјешавати дијалогом.

- Потребни су нам мир и стабилност. Обратио сам се предсједнику Владе јуче и рекао да су се неке црвене линије, које су биле размакнуте, сузиле. Није добро да уђемо у неке турбулентне ситуације - рекао је Мандић током сједнице парламента.

Он је додао да ради на проналажењу рјешења колико је то у његовој надлежности.

Мандић је рекао да ни посланици Нове српске демократије, чији је лидер, неће учествовати у наставку данашње сједнице Скупштине Црне Горе.

У међувремену црногорски премијер Милојко Спајић и предсједник Јаков Милатовић успјели су да на аеродрому у Голубовцима уђу у авион за Беч, гдје ће присуствовати новогодишњем концерту, упркос блокадама које организују мјештани Зете.

Раније данас ДНП саопштио је да ће након новогодишњих празника предсједник те партије Милан Кнежевић заказати сједницу Предсједништва и предложити излазак из Владе Милојка Спајића и власти у Подгорици.

Скупштина редовно јесење засједање завршава 31. децембра, а редовно прољећно засједање почиње у марту. Уколико се укаже потреба током јануара и фебруара може се заказати ванредно засједање.

Подијели:

Тагови:

Андрија Мандић

Црна Гора

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Оптужница против 11 лица, оштетили буџет за 3,5 милиона евра

Регион

Оптужница против 11 лица, оштетили буџет за 3,5 милиона евра

3 ч

0
У дворишту школе пронађене гранате из Другог свјетског рата

Регион

У дворишту школе пронађене гранате из Другог свјетског рата

4 ч

0
Јаков Милатовић: Питање српског језика као службеног легитимно - ја сам Црногорац који говори српски

Регион

Јаков Милатовић: Питање српског језика као службеног легитимно - ја сам Црногорац који говори српски

6 ч

0
Снажна експлозија у дворишту школе: Ухапшен "бомбаш" из Загреба

Регион

Снажна експлозија у дворишту школе: Ухапшен "бомбаш" из Загреба

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

16

Хапшење у комшилуку, погледајте какву је експлозију изазвао на школском игралишту

18

14

На Дан Републике Српске измјена режима саобраћаја у Бањалуци: Погледајте у којим улицама

18

04

Шок за свијет бокса: Џошуа је можда завршио каријеру након несреће

18

02

Ова 3 знака имају најјачу интуицију, могу да предосјете будућност

17

52

Ево како је настала руска салата: Оригинални рецепт нико не зна, а славље не може да прође без ње

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner