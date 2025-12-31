Мандић не жели да води сједницу због ситуације у Зети

Извор:
СРНА
31.12.2025
16:44
Коментари:0
Предсједник Скупштине Црне Горе Андрија Мандић рекао је да не може да води данашњу сједницу парламента јер се "ситуација у Зети усложава".
Лидер Демократске народне партије Милан Кнежевић позвао је локалну власт у Подгорици да одблокирају путеве у зетском селу Ботун гдје је јуче почела изградња колектора за пречишћавање отпадних вода мимо воље мјештана.
Кнежевић је најавио да, ако се то не деси и путеви не буду одблокирани, мјештани изаћи са механизацијом сутра у 12.00 часова.
Мандић је тим поводом рекао да све проблеме треба рјешавати дијалогом.
- Потребни су нам мир и стабилност. Обратио сам се предсједнику Владе јуче и рекао да су се неке црвене линије, које су биле размакнуте, сузиле. Није добро да уђемо у неке турбулентне ситуације - рекао је Мандић током сједнице парламента.
Он је додао да ради на проналажењу рјешења колико је то у његовој надлежности.
Мандић је рекао да ни посланици Нове српске демократије, чији је лидер, неће учествовати у наставку данашње сједнице Скупштине Црне Горе.
У међувремену црногорски премијер Милојко Спајић и предсједник Јаков Милатовић успјели су да на аеродрому у Голубовцима уђу у авион за Беч, гдје ће присуствовати новогодишњем концерту, упркос блокадама које организују мјештани Зете.
Раније данас ДНП саопштио је да ће након новогодишњих празника предсједник те партије Милан Кнежевић заказати сједницу Предсједништва и предложити излазак из Владе Милојка Спајића и власти у Подгорици.
Скупштина редовно јесење засједање завршава 31. децембра, а редовно прољећно засједање почиње у марту. Уколико се укаже потреба током јануара и фебруара може се заказати ванредно засједање.
Регион
3 ч0
Регион
4 ч0
Регион
6 ч0
Регион
10 ч0
Најновије
Најчитаније
18
16
18
14
18
04
18
02
17
52
Тренутно на програму