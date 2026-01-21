Горио угоститељски објекат у Петрову

21.01.2026
10:26
Коментари:0
Полицијској станици Петрово јуче (20. јануара) пријављено је да је избио пожар у угоститељском објекту на подручју те општине.
Пожар је избио око 12,35 часова, а локализовали су га припадници Добровољне ватрогасне јединице Петрово.
"Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице Добој 2 заједно са инспектором за експлозивне материје и послове заштите од пожара Полицијске управе Добој. О свему наведеном обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој", рекли су из ПУ Добој.
Хроника
Ухапшени директори се сумњиче за штету од 36.000 КМ
Иначе, у протекла 24 часа на подручју Полицијске управе Добој евидентирано је једно кривично дјело, четири нарушавања јавног реда и мира и двије саобраћајне незгоде.
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Најновије
Најчитаније
12
55
12
50
12
44
12
43
12
40
Тренутно на програму