Горио угоститељски објекат у Петрову

21.01.2026

10:26

Коментари:

0
Горио угоститељски објекат у Петрову
Фото: Pixabay

Полицијској станици Петрово јуче (20. јануара) пријављено је да је избио пожар у угоститељском објекту на подручју те општине.

Пожар је избио око 12,35 часова, а локализовали су га припадници Добровољне ватрогасне јединице Петрово.

"Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице Добој 2 заједно са инспектором за експлозивне материје и послове заштите од пожара Полицијске управе Добој. О свему наведеном обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој", рекли су из ПУ Добој.

Hapšenje, lisice

Хроника

Ухапшени директори се сумњиче за штету од 36.000 КМ

Иначе, у протекла 24 часа на подручју Полицијске управе Добој евидентирано је једно кривично д‌јело, четири нарушавања јавног реда и мира и двије саобраћајне незгоде.

