Акција у Сарајеву: Претресају се станови и стоматолошка ординација декана Стоматолошког факултета

Извор:

Аваз

21.01.2026

09:36

Полиција аутомобил
Фото: АТВ БЛ

По налогу поступајућих тужилаца, истражиоци МУП-а КС врше претресе на више локација у склопу предмета "Коверта".

Претресају се станови осумњиченог Мухамеда Ајановића као и његова приватна стоматолошка ординација.

Доналд Трамп-27112025

Свијет

Бесент: Трамп стиже у Давос вјероватно са три сата закашњења

Прикупљају се додатни докази, будући да је истрага проширена против осумњиченог, потврђено је из Тужилаштва Кантона Сарајево.

- Поступајући тужиоци Тужилаштва КС предложили су Општинском суду у Сарајеву продужење притвора за још два мјесеца осумњиченом Мухамеду Ајановићу.

Продужење му је предложено због опасности од бјекства, опасности да би осумњичени боравком на слободи могао утицати на свједоке и саучеснике, прикрити доказе, ометати кривични поступак и поновити кривично дјело.

vatrogasci

Хроника

Запаљена два аута, пожар пријетио зградама

Проширена је истрага против Ајановића у предмету "Коверта" - саопштено је јуче из Тужилаштва КС.

Тагови:

Slučaj "koverta"

претреси

mup ks

