Акција у Сарајеву: Претресају се станови и стоматолошка ординација декана Стоматолошког факултета

По налогу поступајућих тужилаца, истражиоци МУП-а КС врше претресе на више локација у склопу предмета "Коверта".
Претресају се станови осумњиченог Мухамеда Ајановића као и његова приватна стоматолошка ординација.
Прикупљају се додатни докази, будући да је истрага проширена против осумњиченог, потврђено је из Тужилаштва Кантона Сарајево.
- Поступајући тужиоци Тужилаштва КС предложили су Општинском суду у Сарајеву продужење притвора за још два мјесеца осумњиченом Мухамеду Ајановићу.
Продужење му је предложено због опасности од бјекства, опасности да би осумњичени боравком на слободи могао утицати на свједоке и саучеснике, прикрити доказе, ометати кривични поступак и поновити кривично дјело.
Проширена је истрага против Ајановића у предмету "Коверта" - саопштено је јуче из Тужилаштва КС.
