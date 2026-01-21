Убијену жену ставио у замрзивач и покрио храном: Откривени страшни детаљи

Извор:
Више јавно тужилаштво у Лесковцу наложило је психијатријско вјештачење Далибора Демировића (43) из Печењевца, који је осумњичен да је 2.новембра 2025.године убио невјенчану супругу Катарину Г. (36) у породичној кући у овом селу код Лесковца а потом њено тијело сакрио у замрзивачу, сазнаје "Блиц".
Велики број свједока дао је исказе у тужилаштву а очекује се налаз психијатара који би свакако могао да одреди даљи ток кривичног поступка који се води против Демировића.
Наиме, уколико се утврди да је осумњичени био урачунљив и да је тијело убијене жене сакрио како би добио на времену за бјекство, то би му у великој мјери утрло пут ка максималној казни за тешко убиство. У супротном, ако се утврди да није био урачунљив то би можда могло да укаже на неко психичко обољење, што би повело кривични поступак у другом смјеру, ка евентуалном лијечењу умјесто затвора.
Убиство у селу Печењевце код Лесковца откривено је након што се осумњичени Далибор Демировић повјерио рођеном брату шта је учинио.
“Након убиства за које се сумњичи, Далибор је позвао брата Дениса и рекао му шта је учинио. Брат је провирио у собу и видио ноге жене која је непомично лежала на поду. Када је чуо од брата да је удавио невенчану супругу, он се уплашио и побјегао код рођака у Бојник одакле је позвао полицију и пријавио убиство. Међутим, када је патрола полиције дошла у породичну кућу Демировића у селу Печењевце нису у соби затекли тијело”, прича извор “Блица”.
Тијело убијене жене пронађено је тек након детаљног претреса спрата куће у којој живи Далибор.
“Далибор је тијело убијене жене покрио кесама са замрзнутом храном тако да се на први поглед није видјело. Приликом детаљног, претреса куће, испод кеса са храном, форензичари су открили тијело убијене жене која је стављена у замрзивач без одјеће”, каже извор.
Према незваничним информацијама, тијело убијене жене је пронађено тек послије више од пет часова од првог прегледа, тако да је осумњичени за убиство добио довољно времена да побјегне са мјеста злочина. Зашто је, међутим, скинуо одјећу са убијене жене, за сада може само да се нагађа.
“Уколико се покаже да је то учинио да би добио на времену - то ће значити да је поступао свјесно и са умишљајем. То би му знатно отежало положај у даљем току истраге. Ако се пак покаже да је овај потез био посљедица психичког обољења и евентуалне неурачунљивости, осумњичени би, умјесто доживотне робије, могао да заврши на психијатријском лијечењу. Вештаци ће засигурно дати кључни налаз”, додаје саговорник.
У Вишем јавном тужилаштву у Лесковцу кажу да је достављен обдукциони записник за покојну Катарину Г., да је затражено психијатријско вјештачење осумњиченог али да налаз психијатара још није био достављен тужилаштву.
"Истрага против Далибора Демировића је у току. Већи број свједока, чије је саслушање било предвиђено за 23.децембар, саслушано је. Саслушање осталих сведока заказано је за 26.јануар 2026. године. Донијета је наредба за психијатријско вјештачење осумњиченог, али налаз није достављен Вишем јавном тужилаштву у Лесковцу", навела је за "Блиц" главни јавни тужилац ВЈТ у Лесковцу Љиљана Златановић - Јанковић.
“Одем ја горе, он отвори врата и каже: "Гледај". Од врата видим само ноге на земљи... "Шта си ово урадио?", питам га. Каже: "Убио сам је". Питам га: "Како си је убио, јеси ли нормалан?", а он каже: "Морао сам да је убијем дојадила ми је", испричао је Денис за "Блиц".
"Задавио сам је, уђи да видиш"
Денис је испричао да му је брат рекао и како је починио злочин.
“Како си је убио?, питао сам га, а он каже: "Задавио сам је, уђи видиш". Ја сам гледао само са врата, нисам хтио да уђем. Она је лежала на поду видио сам ноге до кољена и тијело како непомично лежи. Дошао код мене и рекао је: "Узећу ти патике и ракију.". Шта да му кажем него да узме. Мислио сам узми све, само да побјегнем”, повјерио се Денис.
Денис је испричао да Далибор има петоро дјеце из првог брака и једно дијете са Катарином које је код Катаринине мајке.
“Скоро две године живјели су заједно. Она је повремено одлазила и долазила. Они су се свађали буквално сваки дан али он када се свађа са њом он се не чује само се она чује. Пријављивали су једно друго за насиље али овако нешто ником није пало на памет да може да се деси”, навео је Денис за "Блиц"
Далибор је ухапшен 6.новембра након интензивне полицијске потраге. Према незваничним информацијама, он се скривао у комшилуку, у једној напуштеној кући, недалеко од своје куће у којој је, како се сумња, починио злочин.
У тренутку злочина Далибор је био у кућном притвору. Наиме, он је осуђен је на годину дана кућног затвора због напада на полицајце и спрјечавања службеног лица у вршењу дужности које се догодило 2022. године. На полицајце који су дошли да интервенишу по пријави за насиље у породици он је гурнуо зид од гитер блокова и обојици нанио лаке тјелесне повреде. Није прошло много, Демировић је опет направио хаос јер претукао и комшију због чега га је Основни суд у Лесковцу осудио на 60 дана затвора 8. новембра 2024.године.
