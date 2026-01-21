Какве нас температуре очекују данас?

Извор:
У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити хладно и претежно суво, уз максималну дневну температуру до 10 степени Целзијусових.
Јутро ће бити умјерено до претежно облачно и хладно, уз мраз. Током дана задржаваће се промјенљиво облачно и суво вријеме, са слабим падавинама које се очекују само на југу: у нижим предјелима киша, а у брдско-планинским пределима у Херцеговини слаб снијег.
У осталим крајевима очекује се суво и хладно вријеме, уз могућу маглу по котлинама и уз ријечне токове, која се понегдје може задржати током већег дијела дана, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Дуваће слаб и промјенљив вјетар.
Минимална температура ваздуха биће од минус осам до минус четири, а максимална од минус три до 10 степени Целзијусових.
