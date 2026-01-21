Logo
Какве нас температуре очекују данас?

АТВ

21.01.2026

07:15

Какве нас температуре очекују данас?
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити хладно и претежно суво, уз максималну дневну температуру до 10 степени Целзијусових.

Јутро ће бити умјерено до претежно облачно и хладно, уз мраз. Током дана задржаваће се промјенљиво облачно и суво вријеме, са слабим падавинама које се очекују само на југу: у нижим предјелима киша, а у брдско-планинским пределима у Херцеговини слаб снијег.

У осталим крајевима очекује се суво и хладно вријеме, уз могућу маглу по котлинама и уз ријечне токове, која се понегдје може задржати током већег дијела дана, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Дуваће слаб и промјенљив вјетар.

Минимална температура ваздуха биће од минус осам до минус четири, а максимална од минус три до 10 степени Целзијусових.

.

Временска прогноза

09

14

Запаљена два аута, пожар пријетио зградама

09

11

Разбојник напао радницу, па побјегао због једног њеног потеза

09

05

Катаклизма: Улице под водом, затворене школе, стотине људи евакуисано

08

57

Трамп запријетио: Бићете збрисани са лица земље

08

48

Олга Даниловић испала са Аустралијан опена

